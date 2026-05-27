Municipal Liberia da su posición sobre situación con su presidente Wilder Eusse

En el Municipal Liberia enviaron un comunicado sobre una situación que involucra al presidente del club, Wilder Eusse.

Según trascendió este lunes, Eusse aparece mencionado en el expediente judicial del caso Lusso, debido a que fue concuño y mantuvo reuniones con el sospechoso de este caso: un hombre de apellidos Alfaro Flores, quien fue detenido por ser sospechoso de legitimación de capitales.

En el club confirmaron que la situación que enfrenta el dirigente es de carácter personal y no afecta la operación deportiva del club. Además recalcaron que, por años, todo lo relacionado con el manejo de la institución está en regla.

Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia aparece mencionado en la investigación del caso Lusso. Foto: prensa ML.

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Comunicado del Municipal Liberia

Este es el comunicado del cuadro aurinegro:

“La Asociación Deportiva Municipal Liberia, ante diferentes informaciones y comentarios que han circulado recientemente en espacios de opinión pública, manifiesta lo siguiente:

“Reiteramos nuestro respeto por la institucionalidad, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el buen nombre y la reputación de las personas vinculadas al club, incluyendo al señor Wilder Eusse Osorio, presidente de la institución, quién durante estos años ha realizado un trabajo impecable, acompañando el crecimiento del Municipal Liberia con responsabilidad, compromiso y apego a la legalidad en todo momento.

“Aclaramos que los señalamientos o menciones objeto de comentarios públicos corresponden a situaciones de carácter personal y no afectan la operación deportiva, administrativa, financiera ni institucional del club.

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“Municipal Liberia ha desarrollado sus actividades bajo principios de legalidad, orden administrativo y cumplimiento normativo, cumpliendo con sus obligaciones contables, tributarias, fiscales, administrativas y deportivas, incluidos los requerimientos ante el Ministerio de Hacienda y los procesos de licenciamiento exigidos por la Federación Costarricense de Fútbol.

“Durante estos años, la gestión institucional ha procurado aportar al desarrollo del pueblo liberiano y guanacasteco, generando oportunidades, empleo, sentido de pertenencia e impacto positivo alrededor del fútbol.

“Solicitamos a la opinión pública, medios de comunicación y actores del entorno deportivo actuar con prudencia y responsabilidad frente a información que aún no haya sido determinada por las autoridades competentes. Las especulaciones o juicios anticipados pueden afectar injustamente el buen nombre de personas, familias e instituciones.

“Municipal Liberia continuará enfocado en sus objetivos deportivos e institucionales, manteniendo su compromiso con la transparencia, el cumplimiento normativo y el respeto por las autoridades competentes”.