Sucesos

Caso Lusso: esto decidió juez para dueño de gimnasio y sospechosos de legitimación de capitales

Siete imputados deberán pasar seis meses en prisión preventiva

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El Juzgado Penal de Heredia ordenó seis meses de prisión preventiva contra siete personas investigadas por el delito de legitimación de capitales en el conocido Caso Lusso, expediente que relaciona gimnasios, carros de lujo y millonarios bienes.

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ
Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Entre los imputados figuran personas de apellidos Lanuza, Alfaro, Solís, Backer, Villalta, Piedra y otra mujer de apellido Alfaro, quienes fueron detenidos esta semana durante una serie de allanamientos realizados en San José, Heredia, Alajuela y Puntarenas.

Según la investigación del Ministerio Público, los sospechosos supuestamente conformaban una organización dedicada al tráfico de droga hacia Nicaragua, Honduras y Guatemala por vía aérea.

Cadena de gimnasios terminó en la mira del OIJ por lavado de dinero, en el caso Lusso. Foto: OIJ
Cadena de gimnasios terminó en la mira del OIJ por lavado de dinero, en el caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Las autoridades creen que el dinero, al parecer, obtenido de manera ilícita era utilizado posteriormente para adquirir y administrar bienes de alto valor con el objetivo de legitimar los fondos.

LEA MÁS: A esto se dedicaba joven de 20 años asesinada en doble homicidio en San José

Durante los operativos se decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo, joyería, artículos electrónicos, obras de arte y varios vehículos de lujo.

Además, las autoridades realizaron la anotación de 29 bienes muebles y 28 inmuebles vinculados aparentemente con la organización investigada.

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ
Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El caso llamó fuertemente la atención debido a la relación de algunos sospechosos con gimnasios y el estilo de vida de lujo que mantenían, aspecto que ahora forma parte de las pesquisas judiciales.

Dos de los carros decomisados era un Lamborghini Urus valorado en más de ¢180 millones y Un Ferrari 296 GTS, cuyo valor puede superar los $400 mil, casi ¢200 millones.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
lussolanuzadueños de gimnasiolegitimación de capitalesprisión preventiva
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.