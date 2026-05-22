Caso Lusso: esto decidió juez para dueño de gimnasio y sospechosos de legitimación de capitales

El Juzgado Penal de Heredia ordenó seis meses de prisión preventiva contra siete personas investigadas por el delito de legitimación de capitales en el conocido Caso Lusso, expediente que relaciona gimnasios, carros de lujo y millonarios bienes.

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Entre los imputados figuran personas de apellidos Lanuza, Alfaro, Solís, Backer, Villalta, Piedra y otra mujer de apellido Alfaro, quienes fueron detenidos esta semana durante una serie de allanamientos realizados en San José, Heredia, Alajuela y Puntarenas.

Según la investigación del Ministerio Público, los sospechosos supuestamente conformaban una organización dedicada al tráfico de droga hacia Nicaragua, Honduras y Guatemala por vía aérea.

Cadena de gimnasios terminó en la mira del OIJ por lavado de dinero, en el caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Las autoridades creen que el dinero, al parecer, obtenido de manera ilícita era utilizado posteriormente para adquirir y administrar bienes de alto valor con el objetivo de legitimar los fondos.

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Durante los operativos se decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo, joyería, artículos electrónicos, obras de arte y varios vehículos de lujo.

Además, las autoridades realizaron la anotación de 29 bienes muebles y 28 inmuebles vinculados aparentemente con la organización investigada.

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El caso llamó fuertemente la atención debido a la relación de algunos sospechosos con gimnasios y el estilo de vida de lujo que mantenían, aspecto que ahora forma parte de las pesquisas judiciales.

Dos de los carros decomisados era un Lamborghini Urus valorado en más de ¢180 millones y Un Ferrari 296 GTS, cuyo valor puede superar los $400 mil, casi ¢200 millones.