A esto se dedicaba joven de 20 años asesinada en doble homicidio en San José

Ulissa Fernanda Jiménez, la joven nicaragüense de 20 años asesinada en el doble homicidio ocurrido en San José, llegó hace 4 meses a Costa Rica con la esperanza de forjar un futuro mejor para ella y su hija de 2 años.

Elieth Sarahí Meza, prima de Ulissa, describió a la muchacha como una emprendedora, que se ganaba la vida honradamente vendiendo distintos tipos de artículos.

Así lo reveló Meza en una entrevista con el medio nicaragüense La Prensa, en la que contó que Ulissa era reconocida como emprendedora en su natal barrio El Líbano en Jalapa, donde destacó por su espíritu de lucha y superación.

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Jiménez viajó a Costa Rica en enero de este año y actualmente estaba viviendo en Heredia, en la casa de un tío, desde donde se seguía dedicando a la venta de distintos productos como ropa interior y bisutería.

Ulissa Fernanda Jiménez se dedicaba a vender artículo como ropa interior y bisutería, según sus familiares. Foto cortesía para La Teja. (cortesía/Ulissa Fernanda Jiménez se dedicaba a vender artículo como ropa interior y bisutería, según sus familiares. Foto cortesía para La Teja.)

“Emprendía, vendía cosas aquí, en Jalapa; se dedicaba al negocio. De hecho, trabajó con la venta de fritanga. Incluso vendía electrodomésticos y otros artículos”, comentó Meza.

Según Meza, su prima siempre tuvo mucho talento para los negocios, pese a que solo llegó hasta el tercer año de secundaria, y eso lo complementaba con ese deseo de superación que mostró desde muy joven.

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“Era una persona muy querida aquí en Jalapa, en su zona. Todos la conocíamos como una mujer humilde. Era muy reconocida en los negocios, incluso en los gimnasios, mucha gente la conoció como una persona sencilla”, destacó.

Ulissa era la tercera de tres hermanas mayores y tenía seis hermanos menores.

El crimen ocurrió en las inmediaciones del Hotel El Rey. (Cortesía/Cortesía)

Por su parte Massiel Martínez, esposa de un tío de Ulissa, contó que en la familia no tenían conocimiento de que la joven mantuviera una relación de pareja con algún hombre, descartando que ella fuera novia del sujeto con el que fue asesinada, identificado como Denis Sánchez Segura, de 30 años.

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“Yo nunca le conocí novio; ella salía como toda muchacha, pero ese hombre no era pareja de ella”, declaró al medio nicaragüense.

De acuerdo con el OIJ, Ulissa y Denis fueron atacados a balazos cuando salían en un carro de un parqueo en el centro de San José. Una tercera persona que viajaba en el vehículo resultó ilesa. Al parecer, la balacera fue desatada por dos sujetos en motocicleta.

La versión que maneja la Policía Judicial señala que Jiménez habría sido una víctima colateral de ese ataque.