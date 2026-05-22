Familiar de joven asesinada en doble homicidio en San José revela lo que habría hecho horas antes de morir

Una familiar cercana de Ulissa Fernanda Jiménez, la joven nicaragüense de 20 años asesinada este miércoles en el doble homicidio en San José, dio importantes revelaciones en torno a lo sucedido.

Se trata de Massiel Martínez, esposa de un tío de Ulissa, quien en entrevista con el medio nicaragüense La Prensa, reveló lo que la muchacha habría hecho pocas horas antes de ser víctima inocente, en el ataque ocurrido la madrugada del pasado miércoles en las inmediaciones del hotel El Rey.

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De acuerdo con la publicación hecha por La Prensa, Martínez contó que la noche del martes Ulissa habría salido a compartir con unos amigos en San José.

Además, dio un importante dato sobre el hombre asesinado junto a Ulissa, identificado como Denis Sánchez Segura, de 30 años, quien era vecino de Goicoechea.

Según Martínez, ella y su esposo no tenían conocimiento de que Ulissa mantuviera una relación de pareja con algún hombre, incluso señaló que Sánchez era solo un amigo de la muchacha.

Ulissa Fernanda Jiménez González, de 20 años, la muchacha que murió en un doble homicidio ocurrido en San José centro, la madrugada del miércoles 20 de mayo. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

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“Yo nunca le conocí novio; ella salía como toda muchacha, pero ese hombre no era pareja de ella”, declaró al medio nicaragüense.

Trascendió que Jiménez tenía apenas cuatro meses de haber llegado a Costa Rica procedente de su natal Jalapa, en Nueva Segovia. La muchacha viajó a nuestro país junto a su hija de 2 años con la esperanza de forjar un mejor futuro para ambas.

La familia de Ulissa también dijo que la mamá de la muchacha ya se encontraba de camino hacia Costa Rica para reclamar el cuerpo de su hija y repatriarlo a Nicaragua.

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De acuerdo con el OIJ, Ulissa y Denis fueron atacados a balazos cuando salían en un carro de un parqueo en el centro de San José. Una tercera persona que viajaba en el vehículo resultó ilesa.

La versión que maneja la Policía Judicial señala que Jiménez habría sido una víctima colateral de ese ataque.