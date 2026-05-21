La dolorosa revelación del OIJ sobre la joven de 20 años asesinada en un doble homicidio en San José

Ulissa Fernanda Jiménez González, de 20 años, la muchacha que murió en un doble homicidio ocurrido en el centro de San José, habría sido una víctima colateral de la violencia.

Este estremecedor detalle lo reveló Michael Soto, director interino del OIJ, quien explicó que esa es una de las principales hipótesis que manejan las autoridades judiciales sobre el caso.

En el ataque también murió Denis Sánchez Segura, de 30 años, vecino de Goicoechea y padre de dos niños.

Ulissa Fernanda Jiménez González, de 20 años, la muchacha que murió en un doble homicidio ocurrido en San José centro, la madrugada del miércoles 20 de mayo del 2026. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

Hombre habría sido el objetivo

Según las primeras investigaciones, Sánchez aparentemente era el objetivo principal del ataque armado.

LEA MÁS: Ella era la joven que recién iniciaba sus 20 años y murió en doble homicidio en San José

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos dispararon en al menos 40 ocasiones contra el vehículo en el que viajaban las víctimas.

“Fallece una mujer que sería una víctima colateral y una tercera persona que estaba dentro del vehículo resulta ilesa. Nos da la impresión de que podría ser un ajuste de cuentas y, de acuerdo con lo que hemos recolectado hasta el momento, el hombre habría recibido algún tipo de amenazas en algún momento directo hacia él”, explicó Soto.

Trascendió que Ulissa Fernanda Jiménez tenía aproximadamente cuatro meses de haber llegado a suelo costarricense, deja una hija de dos años.

La joven era oriunda de Jalapa, Nicaragua, y en agosto del 2025 había celebrado el inicio de su segunda década de vida.

El violento crimen ocurrió durante la madrugada de este miércoles 20 de mayo en El Carmen, cerca del parque Morazán.

Fernanda Jiménez tenía apenas 20 años y era oriunda de Nicaragua. La joven murió en un violento ataque armado ocurrido cerca del parque Morazán, en San José centro. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

LEA MÁS: Así ocurrió el asesinato de una pareja en el centro de San José

Ataque ocurrió cuando salían de un parqueo

Las víctimas iban saliendo de un parqueo a bordo de un vehículo cuando, en determinado momento, fueron abordados por dos sujetos que viajaban en motocicleta.

Las autoridades presumen que los atacantes dispararon en múltiples ocasiones contra el automóvil.

Una pareja fue asesinada en el centro de San José (Cortesía/Cortesía)

Fernanda habría intentado escapar

Según trascendió, la joven, aparentemente, trató de resguardarse en medio del ataque.

La puerta del acompañante quedó abierta y ella fue encontrada entre el vehículo y la acera, boca abajo y sin vida.

Mientras tanto, Sánchez quedó fallecido en el asiento del conductor.

Caso sigue bajo investigación

El motivo de este doble homicidio todavía no ha sido determinado y permanece bajo investigación por parte del OIJ.

Los agentes judiciales trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.