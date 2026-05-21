Ella era la joven que recién iniciaba sus 20 años y murió en doble homicidio en San José

Fernanda Jiménez, es la muchacha de 20 años que fue asesinada a balazos durante un doble homicidio ocurrido en San José centro.

La joven era oriunda de Jalapa, Nicaragua, y en agosto del 2025 había celebrado el inicio de su segunda década de vida.

El violento crimen ocurrió durante la madrugada de este miércoles 20 de mayo en El Carmen, cerca del parque Morazán.

Fernanda Jiménez tenía apenas 20 años y era oriunda de Nicaragua. La joven murió en un violento ataque armado ocurrido cerca del parque Morazán, en San José centro. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

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Ataque ocurrió cuando salían de un parqueo

De acuerdo con la información preliminar, Fernanda viajaba junto a un hombre de apellidos Sánchez Segura, de 30 años.

La pareja iba saliendo de un parqueo a bordo de un vehículo cuando, en determinado momento, fueron abordados por dos sujetos que viajaban en motocicleta.

Las autoridades presumen que los atacantes dispararon en múltiples ocasiones contra el automóvil.

Una pareja fue asesinada en el centro de San José (Cortesía/Cortesía)

Fernanda habría intentado escapar

Según trascendió, la joven, aparentemente, trató de resguardarse en medio del ataque.

La puerta del acompañante quedó abierta y ella fue encontrada entre el vehículo y la acera, boca abajo y sin vida.

Mientras tanto, Sánchez quedó fallecido en el asiento del conductor.

Caso sigue bajo investigación

El motivo de este doble homicidio todavía no ha sido determinado y permanece bajo investigación por parte del OIJ.

Los agentes judiciales trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.