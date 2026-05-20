Así ocurrió el asesinato de una pareja en el centro de San José

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer nuevos detalles sobre el asesinato de una pareja ocurrido la madrugada de este miércoles en el distrito de El Carmen, en las cercanías del parque Morazán en San José.

Según el reporte judicial, la alerta ingresó a las 5:35 a. m., mediante el sistema de emergencias 9-1-1.

Una pareja fue asesinada en el centro de San José (Cortesía/Cortesía)

De manera preliminar, las autoridades manejan que la pareja iba saliendo de un parqueo cuando, en determinado momento, fueron abordados por dos hombres que viajaban en motocicleta.

Los sospechosos dispararon en múltiples ocasiones contra el interior del vehículo en el que viajaban las víctimas.

En la escena fueron declarados sin vida un hombre de apellido Sánchez, de 30 años, y una mujer de apellido Jiménez, de 20 años, de nacionalidad nicaragüense, el cuerpo de este quedó sobre la acera, al parecer, trató de bajarse del auto.

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Según el OIJ, ambos presentaban múltiples impactos de bala en el cuerpo.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios recopilaron varios casquillos de arma calibre 9 milímetros, los cuales serán analizados en los laboratorios de Ciencias Forenses.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para los respectivos procedimientos, mientras el caso continúa bajo investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.