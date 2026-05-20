Sucesos

Así ocurrió el asesinato de una pareja en el centro de San José

El OIJ reveló que la pareja fue atacada a balazos por dos hombres en motocicleta cuando, aparentemente, salían de un parqueo en el centro de San José

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer nuevos detalles sobre el asesinato de una pareja ocurrido la madrugada de este miércoles en el distrito de El Carmen, en las cercanías del parque Morazán en San José.

Según el reporte judicial, la alerta ingresó a las 5:35 a. m., mediante el sistema de emergencias 9-1-1.

Una pareja fue asesinada en el centro de San José
Una pareja fue asesinada en el centro de San José (Cortesía/Cortesía)

De manera preliminar, las autoridades manejan que la pareja iba saliendo de un parqueo cuando, en determinado momento, fueron abordados por dos hombres que viajaban en motocicleta.

Los sospechosos dispararon en múltiples ocasiones contra el interior del vehículo en el que viajaban las víctimas.

En la escena fueron declarados sin vida un hombre de apellido Sánchez, de 30 años, y una mujer de apellido Jiménez, de 20 años, de nacionalidad nicaragüense, el cuerpo de este quedó sobre la acera, al parecer, trató de bajarse del auto.

LEA MÁS: Pareja es asesinada a balazos frente al Hotel El Rey, en el centro de San José

Según el OIJ, ambos presentaban múltiples impactos de bala en el cuerpo.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios recopilaron varios casquillos de arma calibre 9 milímetros, los cuales serán analizados en los laboratorios de Ciencias Forenses.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para los respectivos procedimientos, mientras el caso continúa bajo investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
pareja asesinadasan joséoijparqueomujer
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.