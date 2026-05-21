Muchacho de 19 años fue ejecutado de tres balazos en la cabeza y su cuerpo fue abandonado en finca

Una finca ubicada en una tranquila comunidad fronteriza de nuestro país fue escenario de un macabro crimen, pues en ese sitio fue encontrado el cuerpo de un jovencito que fue brutalmente asesinado.

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Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que la víctima de este caso fue identificada como un muchacho apellidado Masís, de tan solo 19 años.

La Policía Judicial indicó que el cuerpo del joven fue encontrado a eso de las 8 a.m. de este jueves dentro de una finca en el sector de La Trocha, en el cantón de Los Chiles, Alajuela.

Un vecino de la zona fue quien encontró el cuerpo del muchacho. Foto Archivo.

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“La información que se maneja de forma preliminar señala que un vecino del sector de La Trocha ubicó dentro de una finca el cuerpo de un hombre, por lo que dio aviso a las autoridades”, señaló el OIJ.

Agentes judiciales se presentaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo. Al inspeccionar al joven, descubrieron que este presentaba tres disparos en la cabeza.

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Además, en la escena los investigadores encontraron un casquillo, el cual será examinado en los laboratorios forenses con el fin de identificar el arma usada en el crimen.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado cuál sería el móvil detrás de este atroz homicidio.