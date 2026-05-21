Cruz Roja halla cuerpo que tres personas vieron cuando era arrastrado por cabeza de agua

Un aterrador hecho ocurrió cuando tres personas observaban una cabeza de agua en Limón, pues vieron cómo la corriente del río arrastraba lo que parecía ser un cuerpo humano.

Tras una intensa búsqueda, las autoridades confirmaron que, en efecto, lo visto por esos testigos era el cuerpo de una persona, en apariencia el de un hombre.

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Así lo confirmó la Cruz Roja la tarde de este jueves, indicando que los hechos ocurrieron en el sector de Campo 1, en Cariari de Limón, lugar donde ubicaron el cuerpo, que había quedado atrapado en una palizada.

“Actualmente se coordina con un equipo especializado y el uso de motosierra para liberar el cuerpo y proceder con su recuperación y traslado a una zona segura”, indicó la Benemérita.

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Tres personas observaron cómo la cabeza de agua arrastró el cuerpo. Foto Archivo. (Reiner Montero/Reiner Montero)

De acuerdo con las autoridades, la alerta se dio desde la tarde de este miércoles, cuando vecinos de esa localidad del Caribe dieron aviso sobre una cabeza de agua que había arrastrado a una persona.

“De acuerdo con la información preliminar, no existe de momento una denuncia formal por desaparición en la zona; sin embargo, tres personas reportaron haber observado el cuerpo siendo arrastrado por la corriente”, agregó la Benemérita.

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Los cuerpos de emergencia iniciaron a eso de las 11 a.m. de este jueves un operativo de búsqueda en la zona, en el que realizaron un rastreo río abajo, el cual les permitió dar con el cadáver.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida y si esta murió a consecuencia de la cabeza de agua o si habría mediado alguna otra circunstancia.