Sucesos

Cayó presunto líder de “Los Chacales” en operativo policial en Cartago

Hombre de apellido Segura tendrá que descontar cinco meses de prisión preventiva

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Por Silvia Coto

La Policía logró la captura de un hombre de apellido Segura, quien figura como el presunto líder de la organización criminal conocida como “Los Chacales”, durante un operativo realizado en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

El supuesto líder "Los Chacales" fue detenido
El supuesto líder "Los Chacales" fue detenido (cortes/cortesía)

Según informaron las autoridades, el sospechoso intentó evitar su detención brindando una identidad falsa a los oficiales. Sin embargo, tras las verificaciones correspondientes, los policías lograron confirmar quién era realmente y determinaron que mantenía una orden de captura.

La banda de “Los Chacales” es investigada por narcomenudeo, homicidios, secuestros extorsivos.

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Ante esta situación, Segura fue detenido y puesto a la orden de las autoridades.

La Policía el Juzgado Penal correspondiente dictó cinco meses de prisión preventiva en contra del sospechoso mientras continúan las investigaciones.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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