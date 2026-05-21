Cayó presunto líder de “Los Chacales” en operativo policial en Cartago

La Policía logró la captura de un hombre de apellido Segura, quien figura como el presunto líder de la organización criminal conocida como “Los Chacales”, durante un operativo realizado en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

El supuesto líder "Los Chacales" fue detenido (cortes/cortesía)

Según informaron las autoridades, el sospechoso intentó evitar su detención brindando una identidad falsa a los oficiales. Sin embargo, tras las verificaciones correspondientes, los policías lograron confirmar quién era realmente y determinaron que mantenía una orden de captura.

La banda de “Los Chacales” es investigada por narcomenudeo, homicidios, secuestros extorsivos.

LEA MÁS: Familia de esposos fallecidos en incendio pide no realizar SINPES para gastos funerarios, este es el motivo

Ante esta situación, Segura fue detenido y puesto a la orden de las autoridades.

La Policía el Juzgado Penal correspondiente dictó cinco meses de prisión preventiva en contra del sospechoso mientras continúan las investigaciones.