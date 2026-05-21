Familia de esposos fallecidos en incendio pide no realizar SINPES para gastos funerarios, este es el motivo

La familia de José Luis Sánchez Redondo y su esposa Eibi Pineda, los adultos mayores que fallecieron la noche del miércoles durante un incendio en Curridabat, piden no realizar transferencias ni donaciones para cubrir gastos funerarios, pues esos costos ya fueron asumidos por sus allegados.

José Luis Sánchez Redondo, de 78 años, y Eibi Pineda de 74 años. Foto: Xiomara Pereira (Cortesía/Cortesía)

Así lo confirmó Heivy Xiomara Pereira Sánchez, sobrina y ahijada de la pareja, quien agradeció profundamente las muestras de cariño y solidaridad que han recibido desde que ocurrió la tragedia.

“La familia se organizó y, desde que supimos de la tragedia, ya contamos con los recursos para cubrir todos los gastos funerarios. Hemos visto publicaciones y personas pidiendo ayudas para ese fin, pero no somos nosotros”, aclaró Pereira.

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La familiar indicó que en este momento los allegados únicamente se mantienen a la espera de la entrega de los cuerpos por parte de las autoridades judiciales para poder realizar las honras fúnebres.

Además, explicó que uno de los hijos de la pareja se encuentra viajando desde Honduras hacia Costa Rica para despedirse de sus padres.

La familia aseguró sentirse muy agradecida por el apoyo de vecinos, amigos y personas de la comunidad, quienes han enviado mensajes de solidaridad tras el incendio ocurrido en José María Zeledón de Curridabat.

José Luis Sánchez, de 78 años, y su esposa Eibi Pineda fallecieron dentro de su vivienda luego de que las llamas consumieran gran parte de la estructura.

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El caso ha causado gran conmoción, ya que vecinos y familiares describen a la pareja como personas muy queridas, unidas y solidarias con la comunidad.