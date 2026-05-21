Sucesos

Hombre pasará 24 años en la cárcel por terrible delito contra su sobrino

Pesadilla que vivió adolescente de 14 alos ocurrió en el 2022

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Por Silvia Coto

Un hombre pasará 24 años en la cárcel por dos delitos de violación contra su sobrino menor de edad.

Hombre esposado, delincuencia
El hombre pasrá 24 años preso por dos violaciones a su sobrino. Foto Ilustrativa (Shutterstock/Shutterstock)

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La pena fue interpuesta contra el acusado de apellidos Calderón Villalobos por el Tribunal Penal de Heredia.

El Ministerio Público informó que los hechos ocurrieron entre junio y setiembre del 2022, cuando el afectado tenía 14 años de edad, en Mercedes Sur, Heredia.

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El fiscal demostró en juicio que el imputado aprovechó un momento en el que se encontraba en la misma casa que el ofendido y, de esa manera, cometió las agresiones sexuales.

Mientras la sentencia queda en firme, Calderón debe permanecer seis meses de prisión preventiva.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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