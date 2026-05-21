Aparente problema personal habría llevado a hombre a arrebatarle la vida a otro en plena calle

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cuál habría sido el motivo por el que un hombre apellidado Mayorga, de 40 años, habría asesinado de forma cruel, y a plena luz del día, a otro sujeto de apellido Oporta, de 52 años.
De acuerdo con la investigación judicial, un aparente problema personal entre ambos sujetos habría llevado a que Mayorga acribillara a Oporta en una calle de Limón.
El OIJ dio a conocer el posible móvil del crimen, luego de que agentes del OIJ de Batán lograran detener al sospechoso por medio de un operativo realizado la madrugada de este jueves.
“En un dispositivo bastante complejo por la zona, se logra hacer un allanamiento para detener al sospechoso. A este se le decomisó una escopeta y otras evidencias de importancia”, indicó Michael Soto, director interino del OIJ.
Soto explicó que tuvieron que recurrir a unidades especiales para este operativo, debido a que el lugar donde se encontraba Mayorga era bastante complejo.
“La vigilancia en la zona y el trabajo de acercamiento fue bastante complejo, ya que es una zona muy montañosa y también con el agravante del problema climático que hay actualmente en este sector”, agregó Soto.
En cuanto al crimen con el que se le vincula, este ocurrió el pasado 5 de marzo, a eso de las 5 a.m., en una calle ubicada en el barrio Jérico, en Cuba Creek, Limón.
“Ese día Oporta transitaba por vía pública y, en apariencia, habría sido interceptado por el sospechoso que, presuntamente, le disparó en múltiples ocasiones con un arma de fuego”, indicó el OIJ.
Sin entrar en mayores detalles, la Policía Judicial también reveló que Mayorga es investigado por otro caso de homicidio ocurrido en Cuba Creek en 2017.
“Esta zona de Batán, Matina, Carrandí es bastante compleja; hemos tenido un rebrote de violencia importante, por lo que le hemos estado dando especial atención a los homicidios”, destacó Soto.