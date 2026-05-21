Sucesos

Encuentran acribillado a joven conocido como “Calzoncito” en zona fronteriza de Los Chiles

Trabajadores de la zona encontraron el cuerpo del joven la mañana de este jueves en La Trocha de Los Chiles

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Por Silvia Coto

Un joven fue asesinado y su cuerpo fue encontrado en barrio El Bochinche, en La Trocha de Los Chiles, muy cerca de la línea fronteriza con Nicaragua.

El hallazgo se dio la mañana de este jueves cuando varios trabajadores llegaron a una finca y vieron el cuerpo tirado.

(Silvia Coto)

Al parecer, el joven es conocido como “Calzoncito”; él recibió varias heridas de bala.

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La Cruz Roja declaró fallecido al joven.

Los agentes del OIJ se encuentran trabajando en el sitio del hallazgo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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