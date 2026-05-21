Encuentran acribillado a joven conocido como “Calzoncito” en zona fronteriza de Los Chiles

Un joven fue asesinado y su cuerpo fue encontrado en barrio El Bochinche, en La Trocha de Los Chiles, muy cerca de la línea fronteriza con Nicaragua.

El hallazgo se dio la mañana de este jueves cuando varios trabajadores llegaron a una finca y vieron el cuerpo tirado.

(Silvia Coto)

Al parecer, el joven es conocido como “Calzoncito”; él recibió varias heridas de bala.

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La Cruz Roja declaró fallecido al joven.

Los agentes del OIJ se encuentran trabajando en el sitio del hallazgo.