Hombre es condenado por el brutal homicidio de taxista informal al que apuñaló 23 veces

Un hombre apellidado Soto recibió su castigo luego de que las autoridades lo encontraron responsable de acabar de forma sanguinaria con la vida de un taxista informal cuyo cuerpo apareció abandonado en un callejón.

Así lo dio a conocer el Poder Judicial, el cual informó que el Tribunal Penal de Grecia condenó al hombre a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio y robo agravado en perjuicio de un hombre apellidado Gutiérrez, a quien apuñaló hasta quitarle la vida.

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De acuerdo con las autoridades, Soto habría actuado junto con otro sujeto, pero este, en apariencia, no ha sido identificado a la fecha.

Los hechos se remontan a la mañana del 21 de noviembre del 2024, cuando Soto y el otro hombre contactaron al taxista informal, indicándole que necesitaban que los llevara desde San Ramón de Alajuela hasta el sector de Tacares, en Grecia.

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Soto fue condenado a 25 años de cárcel. (choochart choochaikupt/iStock)

“De esta manera, el taxista, convencido por los hombres, procedió a trasladarse con ellos hasta el sector antes mencionado. Se presume que, una vez en el sitio, los sujetos lograron que el agraviado se detuviera a un lado de la vía pública. Acto seguido, aprovechándose de que el ofendido se encontraba en el asiento del conductor, de espaldas, los hombres con gran ensañamiento procedieron con el uso de armas blancas, tipo cuchillos, a propinarle aproximadamente 23 heridas”, detalló el Poder Judicial.

Según el informe de las autoridades, Gutiérrez recibió las puñaladas en diversas partes del cuerpo, tanto en el pecho como en su espalda y extremidades. Dichas heridas le ocasionaron la muerte.

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“En apariencia, una vez que los hombres corroboraron la muerte del agraviado, dejaron el cuerpo sin vida tirado en un callejón y huyeron del sitio a bordo del automotor, apoderándose tanto del teléfono celular como del vehículo”.