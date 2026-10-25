Municipal Liberia dio un golpe de autoridad al equipo de Alonso Solís en importante juego de Linafa

El Municipal Liberia se impuso ante el equipo que dirige Alonso Solís, en la serie de ida de los octavos de final de la segunda B de Linafa.

Este domingo, los aurinegros derrotaron 2-1 al Municipal Desamparados, en un partido que se llevó a cabo en el estadio Edgardo Baltodano, en la Ciudad Blanca.

Los goles liberianos fueron marcados por Elías Monzón y Brayner Ordóñez.

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El Municipal Liberia se impuso 2-1 ante el Municipal Desamparados, en los octavos de final de Linafa. Foto: Facebook ML: (Foto: Facebook ML: /Foto: Facebook ML:)

Paso a paso

Liberia busca avanzar a la Liga de Ascenso, con el objetivo de recuperar el espacio que perdió en la primera división.

Recordemos que los pamperos perdieron su licencia, debido a irregularidades en temas administrativos, que se detectaron luego de la detención de su expresidente Wilder Eusse.

“Nos quedan 90 minutos donde iremos a luchar y a entregarlo todo por estos colores. ¡Vamoosss!“, destacó el club en sus redes sociales.