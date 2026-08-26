Municipal Liberia ya compite en tercera división: así ha sido su estreno

En el Municipal Liberia no se echaron a morir y luego de ser expulsados de la Primera División, buscaron regresar a la máxima categoría desde cero.

La institución, que tiene 49 años, fue inscrita en el torneo de Linafa (Tercera División) y el fin de semana pasado los aurinegros se estrenaron en la Segunda B de la Liga de Fútbol Aficionado.

Recordemos que los liberianos perdieron la licencia para competir en la máxima categoría por supuestas irregularidades financieras.

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El Municipal Liberia derrotó a Upala en el arranque del torneo en Linafa. Foto: Facebook Municipal Liberia. (Facebook Municipal Liberia/Facebook Municipal Liberia)

Un nuevo comienzo

Para esta nueva etapa, los guanacastecos nombraron a Wálter Chévez como su entrenador y se midieron con Upala FC ante Upala FC, club en el que juega el exjugador de Saprissa y Cartaginés, Juan Bustos Golobio. David Vargas anotó el gol de la victoria de los coyotes.

El equipo, cuyo presidente es Mario Mora Cubero, está conformado por una planilla joven. En su primer once en tercera división, Chévez recurrió a los siguientes jugadores para el encuentro contra los alajuelenses:

Aldo Moore, Allan Morún, Carlos Vindas, Daniel Vargas, Dilan Rodríguez, James San Lee, José Julián Naranjo, José Pablo Alguera, Kendall Cordero, Luis Emilio Quesada y Dylan Madriz.