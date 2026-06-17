Municipal Liberia ficha a exjugador de Alajuelense del que se tenían muchas esperanza en el CAR

El Municipal Liberia presentó a su nuevo refuerzo para el torneo de Apertura 2026.
Este miércoles, los aurinegros dieron a conocer que el defensor Emanuel Salazar Zumbado llegará al equipo que dirige José Saturnino por los próximos 4 torneos cortos.
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Así presentó Liberia a Salazar
Los liberianos recalcaron el pasado de Salazar.
“Nativo de Playa Herradura, Puntarenas y con 21 años de edad, el lateral derecho se une a los coyotes por un período de 2 años.
“Salazar llega al club con gran ilusión. En su currículo destaca pasos por Liga Deportiva Alajuelense, Santos de Guápiles y AD Sarchí de Liga de Ascenso”.