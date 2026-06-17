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Municipal Liberia ficha a exjugador de Alajuelense del que se tenían muchas esperanza en el CAR

El Municipal Liberia se sigue armando de cara al torneo de Apertura 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Municipal Liberia presentó a su nuevo refuerzo para el torneo de Apertura 2026.

Este miércoles, los aurinegros dieron a conocer que el defensor Emanuel Salazar Zumbado llegará al equipo que dirige José Saturnino por los próximos 4 torneos cortos.

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Emmanuel Salazar
Emmanuel Salazar es el nuevo jugador del Municipal Liberia. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

Así presentó Liberia a Salazar

Los liberianos recalcaron el pasado de Salazar.

“Nativo de Playa Herradura, Puntarenas y con 21 años de edad, el lateral derecho se une a los coyotes por un período de 2 años.

“Salazar llega al club con gran ilusión. En su currículo destaca pasos por Liga Deportiva Alajuelense, Santos de Guápiles y AD Sarchí de Liga de Ascenso”.

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Municipal LiberiaEmmanuel SalazarTorneo de Apertura 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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