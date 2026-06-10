Un seleccionado nicaragüense es el nuevo jugador del Municipal Liberia

El Municipal Liberia se reforzará con un seleccionado nicaragüense para la próxima temporada.

Los aurinegros dieron a conocer este miércoles la llegada del defensa central Justing Cano Espinoza al equipo que dirige José Saturnino Cardozo. El jugador fue fichado por dos años con los guanacastecos.

Justing jugó para el Managua FC, Real Estelí y CD Ocotal. Además, el defensa central cuenta con 4 títulos de primera división de Nicaragua y dos Copa Nicaragua ganadas con el Cacique Diriangén.

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El central Justing Cano es el nuevo jugador del Municipal Liberia. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

Selecccionado

El jugador llega al equipo aurinegro procedente del Cacique Diriangén de Nicaragua.

“A sus 24 años, Cano se suma al Municipal Liberia tras su paso por el Cacique Diriangén de la primera división de Nicaragua.

“Cano es nativo de Estelí, Nicaragua, seleccionado pinolero donde ha sumado 15 partidos Clase A con su país. Incluso, disputó la última eliminatoria con la azul y blanco, donde es punto alto en defensa”, informó Liberia.