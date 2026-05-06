Cristian Gamboa recordó el día en que la dirigencia del Municipal Liberia casi lo hace llorar

El exdefensor Cristian Gamboa contó detalles del homenaje que le realizó el Municipal Liberia, el pasado 6 de abril, previo al juego entre los aurinegros y San Carlos.

Ese día, en el estadio Edgardo Baltodano, se develó una camiseta con su apellido y el número 2, la dorsal que usó mientras defendió los colores del equipo guanacasteco y con los que fue campeón, en el 2009.

Gamboa conversó con la Unafut, en un pódcast llamado “Historias más allá de los 90 minutos”, y recordó la forma en que lo sorprendió la dirigencia del equipo pampero.

LEA MÁS: El homenaje que tocó las fibras más sensibles de Cristian Gamboa

La camisa de Cristian Gamboa está en lo más alto del estadio Edgardo Baltodano. Foto: prensa ML. (Fotografía: Municipal Liberia/La Nación)

Emotivo

El exlateral afirmó que cuando llegó al país, la dirigencia se comunicó con él para invitarlo a un partido.

“Me dijeron que contra San Carlos (jornada 14) podemos hacer algo. Me invitaron al estadio. Estaba muy agradecido y pensaba que iba a hacer el saque de honor.

LEA MÁS: La frase de Cristian Gamboa que no caerá nada bien a los aficionados de Saprissa y Alajuelense

“Cuando en eso veo a mis papás arriba y me preguntaba: ¿Qué hace mi papá ahí?, y veo una camisa y, claro, me entró un sentimiento, casi me pongo a llorar.

“Muy agradecido con una institución como Liberia, que me dio la oportunidad de ser profesional, ayudarme en todo; un gesto así, no importa dónde jugaste, esos detalles hacen que se sienta uno agradecido”, comentó.