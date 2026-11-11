Municipal Liberia necesita ayuda para enfrentar importante partido: acá le decimos cómo puede aportar

La familia del exdefensor Cristian Gamboa y varios exjugadores del Municipal Liberia le están dando una mano al conjunto pampero en el juego de vuelta de los cuartos de final de Linafa.

El equipo guanacasteco, que juega en la Segunda B del campeonato de la tercera división se prepara para visitar el Caribe y enfrentar a Limón United este 15 de noviembre.

Los liberianos montaron una campaña en redes sociales, para buscar padrinos y así poder costear el viaje.

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El Municipal Liberia está haciendo una campaña para viajar a Limón y enfrentar un importante partido. Foto: Facebook ML. (Foto: Facebook ML. /Foto: Facebook ML.)

La dirigencia habilitó un número y le pide a los aficionados una cuota para poder realizar el viaje a la provincia del Caribe y disputar el duelo.

Los interesados pueden hacer el aporte de 25 mil colones y se puede hacer al número de Sinpe 8899-9533. Hay tiempo de ayudar hasta el viernes 13 de noviembre.

Apadrinan a jugador

El periodista y comentarista Roger Ajún dio a conocer en sus redes sociales que la familia del exlateral liberiano está apadrinando a ocho jugadores para que hagan el viaje a Limón.

Además, el jugador Adrián Chévez, quien en la actualidad defiende los colores del Sporting FC, y el preparador físico Gabriel Patat también están ayudando a la institución.

Otro exjugador que dijo presente en este momento fue Michael Umaña, quien fue campeón con los aurinegros en el 2009.

El domingo pasado, Liberia cayó 1-0 ante Limón United, en el estadio Edgardo Baltodano.