Municipal Liberia se acordó de ganar y agrava la situación del San Carlos de Wálter Centeno

El Municipal Liberia volvió a la victoria, con un golazo marcado por el exmundialista Keysher Fuller. Prensa Liberia. (Prensa Liberia. /Prensa Liberia.)

El Municipal Liberia volvió a la victoria, luego de dos partidos de no sumar de tres puntos y este domingo, cerró la jornada 10 del Apertura con una victoria ante San Carlos.

Fue el mundialista de Catar 2022 Keysher Fuller quien se lució con un golazo, a los 18 minutos y de esta manera, los aurinegros escalaron dos posiciones y pasaron del cuarto al segundo lugar, en el campeonato local.

Los locales fueron superiores de inicio a fin y en los primeros minutos, el defensor liberiano recibió un pase filtrado de Gabriel Leiva, se quitó la marca de los toros y con un zurdazo definió en el área chica.

Este es el primer tanto que hace Fuller con la camisa liberiana, desde que llegó al equipo guanacasteco, en enero de este año. El tanto del jugador limonense le ayudó al equipo de José Saturnino Cardozo para conseguir 18 puntos, luego de 10 jornadas.

Los liberianos suman 5 victorias, tres empates y dos derrotas. Su próximo encuentro será contra Pérez Zeledón, quien también está peleando por mantenerse en los primeros lugares.

Wálter Centeno no logra levantar a los toros, luego de tres partidos. Prensa SC. ( Prensa SC./Prensa SC.)

Wálter Centeno no convence

El resultado muestra a un San Carlos que no logra levantarse.

Géiner Segura fue presentado como técnico a inicios de la campaña, pero quedó fuera del cargo por los malos resultados y en su lugar llegó Wálter “Paté” Centeno, quien no logra levantar al equipo sancarleño.

Paté fue presentado como técnico de los norteños el 3 de setiembre pasado y desde entonces suma tres derrotas (contra Cartaginés, Alajuelense y Liberia) y una victoria ante Guadalupe.

San Carlos se mantiene en el octavo puesto de la tabla, con apenas 8 unidades. Los toros acumulan 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas y su próximo encuentro será el 28 de setiembre, ante Sporting FC.