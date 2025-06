Na, na, na, na, na... la historia de la pegajosa canción del Mundial de Clubes

El tema "Freed from Desire", de la cantante italiana Gala Rizzatto es el himno del Mundial de Clubes. AFP. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

El Mundial de Clubes de la FIFA está superando sus expectativas y aficionados de todo el mundo están disfrutando a lo grande de este torneo intercontinental.

Uno de los elementos que más han llamado la atención de esta competencia es la canción que acompaña el Mundial, el icónico tema llamado “Freed from Desire”, de la cantante pop italiana Gala Rizzatto.

LEA MÁS: Mundial de Clubes: Real Madrid tendrá una baja muy sensible para el partido contra Pachuca

Desde que comenzó el Mundial de Clubes, el 14 de junio pasado, la canción se convirtió en un completo pegue y no sale de la mente de los aficionados.

De acuerdo con el medio Infobae, el tema se confirmó de manera oficial como himno del certamen en setiembre del 2024, junto con el lanzamiento de la campaña “Muestra al mundo tu pasión”, una iniciativa que invita a los seguidores a compartir aquello que hace especial al club que apoyan en sus respectivos países. La elección de este tema no solo responde a su popularidad en las gradas, sino también a la historia y el mensaje que encierra la canción.

LEA MÁS: Periodista Merlyn Villarreal se luce en cobertura del Mundial de Clubes con entrevistas a estrellas

“Gala Rizzatto, conocida artísticamente como GALA, compuso ‘Freed from Desire’ en 1996, cuando tenía apenas 20 años y residía en Nueva York. La artista, nacida el 6 de septiembre de 1975 en Milán, Italia, incluyó la canción en su álbum debut ‘Come into My Life’, junto a otros éxitos como ‘Let a Boy Cry’ y el propio ‘Come into My Life’.

Gala Rizzatto es quien canta la canción del Mundial de Clubes 2025. Foto tomada de X. (Foto tomada de X. /Foto tomada de X.)

“La letra de ‘Freed from Desire’ expresa una rebelión contra la presión capitalista por el dinero y el poder, y reivindica valores como el amor, la libertad y la mente por encima de las posesiones materiales. Este mensaje, según la letra oficial, ha resonado en distintas generaciones y contextos, convirtiendo la canción en un clásico del pop de los años 90″, destacó el medio.

El origen

Para el Mundial de Clubes, la FIFA hizo una elección que combina nostalgia, con energía y un coro pegajoso. Pero la historia de este tema va más allá del fútbol y a lo largo de los años, se ha utilizado en protestas, marchas y manifestaciones en diferentes partes del mundo.

LEA MÁS: Herediano salió a relucir en el Mundial de Clubes tras victoria del Botafogo sobre el PSG

La cantante detalló que mientras vivía en Nueva York y estudiaba fotografía, se inspiró en su entorno artístico para incursionar en la música. “Me metí en la música porque fotografiaba bailarines, músicos y DJs”, afirmó la cantante.

Gala tiene 49 años y aunque ama Italia, su éxito más grande fue en Gringolandia, por hacer temas en inglés.