¡Nadie lo esperaba! Aarón Salazar confiesa la posición en la que realmente prefiere jugar en la Liga

Aarón Salazar ha sido polifuncional en Alajuelense en lo que llevamos de la temporada; sin embargo, el jugador liguista recalcó en qué posición le gusta más estar en la cancha.

El técnico Ismael Rescalvo lo ha colocado como central, como lateral y como volante, y el miércoles por la noche hizo la asistencia que derivó en el gol de John Paul Ruiz en el juego ante Plaza Amador. Así habló el jugador del trabajo que desempeña dentro de la cancha.

“Si tuviera que elegir diría que como contención, en las tres me siento cómodo, responderle al profesor y hoy (miércoles) pude asistir, colaborar y creo que más allá de simplemente cumplir, quiero generar buenas estadísticas en el ataque”, afirmó.

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Aarón Salazar confesó en cuál posición le gusta jugar, bajo las órdenes de Ismael Rescalvo. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

Sobre el partido contra los canaleros, Salazar destacó la importancia de volver a puntuar y cerrar como líderes en el torneo regional.

“Era necesario para nosotros el gane; la semana pasada nos metimos en problemas solos en esta competición, luego de venir ganando y una pérdida allá nos estaba complicando la clasificación.

“Nosotros no podemos darnos ese lujo, somos el tricampeón y jamás podíamos quedar fuera en fase de grupos y así lo tomamos con mucha madurez. El grupo estaba consciente de que era un partido vital para nuestras aspiraciones”, destacó.

Alajuelense avanzó a paso seguro a la siguiente fase de la Copa Centroamericana. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cambio táctico

Luego de caer ante el Luis Ángel Firpo, los manudos estaban contra las cuerdas.

“La victoria nos ayuda mucho, se empieza a crear una bola de nieve si se sigue perdiendo y va generando más desconfianza dentro del grupo. Era importante ganar, recuperar la confianza, anotar y ser precisos adelante”, dijo.

¿Qué mejoraron en los días previos al partido contra los panameños?

“Creo que el cambio que vi a nivel táctico de esos partidos a este fue que logramos golpear primeros, ser más pacientes a la hora de atacar.

“Con San Carlos nos costó definir las opciones y el equipo demostró madurez para no acelerarnos y no perder la pelota, así como encontrar el espacio en el momento idóneo”, añadió.