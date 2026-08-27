Deportes

¡Nadie lo esperaba! Aarón Salazar confiesa la posición en la que realmente prefiere jugar en la Liga

Aarón Salazar hizo la asistencia que derivó en el gol de John Paul Ruiz en el juego entre Alajuelense y Plaza Amador del miércoles por la noche

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Aarón Salazar ha sido polifuncional en Alajuelense en lo que llevamos de la temporada; sin embargo, el jugador liguista recalcó en qué posición le gusta más estar en la cancha.

El técnico Ismael Rescalvo lo ha colocado como central, como lateral y como volante, y el miércoles por la noche hizo la asistencia que derivó en el gol de John Paul Ruiz en el juego ante Plaza Amador. Así habló el jugador del trabajo que desempeña dentro de la cancha.

“Si tuviera que elegir diría que como contención, en las tres me siento cómodo, responderle al profesor y hoy (miércoles) pude asistir, colaborar y creo que más allá de simplemente cumplir, quiero generar buenas estadísticas en el ataque”, afirmó.

LEA MÁS: Alajuelense recibe malas noticias sobre la apuesta que tuvo con Juanpi Añor ante Plaza Amador

Aarón Salazar firmó un contrato de tres años con Liga Deportiva Alajuelense.
Aarón Salazar confesó en cuál posición le gusta jugar, bajo las órdenes de Ismael Rescalvo. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

Sobre el partido contra los canaleros, Salazar destacó la importancia de volver a puntuar y cerrar como líderes en el torneo regional.

“Era necesario para nosotros el gane; la semana pasada nos metimos en problemas solos en esta competición, luego de venir ganando y una pérdida allá nos estaba complicando la clasificación.

“Nosotros no podemos darnos ese lujo, somos el tricampeón y jamás podíamos quedar fuera en fase de grupos y así lo tomamos con mucha madurez. El grupo estaba consciente de que era un partido vital para nuestras aspiraciones”, destacó.

Alajuelense recibe a Plaza Amador por la Copa Centroamericana 2026, ronda final, Grupo A
Alajuelense avanzó a paso seguro a la siguiente fase de la Copa Centroamericana. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cambio táctico

Luego de caer ante el Luis Ángel Firpo, los manudos estaban contra las cuerdas.

“La victoria nos ayuda mucho, se empieza a crear una bola de nieve si se sigue perdiendo y va generando más desconfianza dentro del grupo. Era importante ganar, recuperar la confianza, anotar y ser precisos adelante”, dijo.

¿Qué mejoraron en los días previos al partido contra los panameños?

“Creo que el cambio que vi a nivel táctico de esos partidos a este fue que logramos golpear primeros, ser más pacientes a la hora de atacar.

“Con San Carlos nos costó definir las opciones y el equipo demostró madurez para no acelerarnos y no perder la pelota, así como encontrar el espacio en el momento idóneo”, añadió.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseAarón SalazarIsmael RescalvoCopa Centroamericana
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.