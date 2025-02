Naomy Valle peleará en México por un título mundial

El apellido Valle pesa, y Naomy lo lleva con orgullo y determinación. La joven pugilista costarricense está a las puertas del reto más grande de su carrera: el próximo 1° de marzo, en Playa del Carmen, Cancún, buscará el título mundial juvenil de las 108 libras.

Naomy peleará en México por un título mundial juvenil. (Instagram/Instagram)

Enfrente tendrá a la mexicana Yelmi Sánchez, quien peleará en su casa, pero eso no asusta a la tica, que quiere repetir la hazaña de su hermana, la seis veces campeona mundial Yokasta Valle.

“Soy una mujer de retos, sé que lo puedo lograr. He tenido un campamento exigente con Jay ‘El Panda’ Najar y sparrings con Yoka, qjuien me ha llevado al límite. Sé que no muchos lo han logrado, pero si mi hermana pudo, yo también”, afirma con confianza.

Naomy Valle, boxeadora

Naomy no solo se juega el cinturón, sino que quiere abrir su propio camino en el boxeo. Además de brillar en el ring, tiene otra gran meta: convertirse en piloto, y ya está estudiando aviación.

“Sé que puedo, lo he trabajado fuerte y este 1° de marzo voy a poder darle un título mundial juvenil a Costa Rica. Seguiré creciendo en el boxeo y en todos los planes que tengo”.

El combate será transmitido en vivo por TD Más, gracias a la alianza entre TM Boxing Promotions y Yoka Sports & Boxing Promotion.

Naomy Valle está lista para volar alto… en el ring y en la vida.