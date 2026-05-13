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Natalia Mills se une a la lista de integrantes de Alajuelense con lesión de ligamento cruzado

Una futbolista de Alajuelense se une a la lamentable lista de jugadores rojinegros que sufren lesiones de ligamento cruzado

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Una futbolista de Alajuelense se unió a la lamentable lista de jugadores de la institución que sufrieron lesiones de ligamento cruzado.

Este miércoles, el club dio a conocer que la panameña Natalia Mills “presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda”.

En el equipo masculino, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos y Malcom Pilone sufrieron la misma molestia en los últimos meses.

Natalia Mills sufrió una lesión seria en la rodilla, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Dimas Escazú, en la semifinal del Torneo de Clausura de la Liga Premier Femenina.
Natalia Mills sufrió una lesión de ligamento cruzado, durante el juego de las semifinales del Clausura 2026. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

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Sin jugar por un año

Alajuelense agregó que la jugadora será intervenida quirúrgicamente en los próximos días y su tiempo aproximado de recuperación podría ser de 9 meses.

En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada.
En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

En el camerino rojinegro, la jugadora Alexandra Pinell también estará fuera de las canchas por un tiempo, porque fue intervenida quirúrgicamente debido a una fractura desplazada del cuarto metacarpiano de su mano derecha (hueso largo de la mano que conecta la muñeca (hueso ganchoso) con las falanges del dedo anular).

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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