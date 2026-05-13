Natalia Mills se une a la lista de integrantes de Alajuelense con lesión de ligamento cruzado

Una futbolista de Alajuelense se unió a la lamentable lista de jugadores de la institución que sufrieron lesiones de ligamento cruzado.
Este miércoles, el club dio a conocer que la panameña Natalia Mills “presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda”.
En el equipo masculino, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos y Malcom Pilone sufrieron la misma molestia en los últimos meses.
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Sin jugar por un año
Alajuelense agregó que la jugadora será intervenida quirúrgicamente en los próximos días y su tiempo aproximado de recuperación podría ser de 9 meses.
En el camerino rojinegro, la jugadora Alexandra Pinell también estará fuera de las canchas por un tiempo, porque fue intervenida quirúrgicamente debido a una fractura desplazada del cuarto metacarpiano de su mano derecha (hueso largo de la mano que conecta la muñeca (hueso ganchoso) con las falanges del dedo anular).