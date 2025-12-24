Néstor Monge celebra la Navidad con el nacimiento de su bebé

El jugador Néstor Monge está que no se cambia por nadie, pues celebrará su primera Navidad junto a su bebé Benjamín.

Este 24 de diciembre, el jugador del Racing FC Union, de la primera división de Luxemburgo, compartió una tierna imagen, en donde aparece junto a su pareja y el niño, en la cama de un hospital.

Monge llegó a este país europeo en el 2023, para jugar con el F. C. Differdange 03 y el año pasado cambió de club.

Néstor Monge, exjugador del Saprissa se convirtió en papá. Foto: Instagram Néstor Monge. (Foto: Instagram Néstor Monge. /Foto: Instagram Néstor Monge.)

El hermoso mensaje

Monge fue de pocas palabras para anunciar la llegada de Benjamín.

“Feliz Navidad”, escribió el exjugador del Saprissa, con su pequeño en brazos.

Hace unos días, su amada Adriana contó que estaban a días de tener en brazos al bebito y le dedicó un sentido mensaje: “Después de años de espera, sueños, oraciones y mucha paciencia, acá está nuestra promesa cumplida.

“Benjamín, nuestro milagro, nuestro sueño hecho vida. Estamos listos para conocerte”.