Deportes

Néstor Monge celebra la Navidad con el nacimiento de su bebé

El exjugador del Saprissa Néstor Monge no se cambia por nadie, pues ya tiene a su hijo Benjamín en sus brazos

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El jugador Néstor Monge está que no se cambia por nadie, pues celebrará su primera Navidad junto a su bebé Benjamín.

Este 24 de diciembre, el jugador del Racing FC Union, de la primera división de Luxemburgo, compartió una tierna imagen, en donde aparece junto a su pareja y el niño, en la cama de un hospital.

Monge llegó a este país europeo en el 2023, para jugar con el F. C. Differdange 03 y el año pasado cambió de club.

LEA MÁS: Néstor Monge está listo para vivir un momento que le cambiará la vida para siempre

Néstor Monge, exjugador del Saprissa se convirtió en papá.
Néstor Monge, exjugador del Saprissa se convirtió en papá. Foto: Instagram Néstor Monge. (Foto: Instagram Néstor Monge. /Foto: Instagram Néstor Monge.)

El hermoso mensaje

Monge fue de pocas palabras para anunciar la llegada de Benjamín.

“Feliz Navidad”, escribió el exjugador del Saprissa, con su pequeño en brazos.

Hace unos días, su amada Adriana contó que estaban a días de tener en brazos al bebito y le dedicó un sentido mensaje: “Después de años de espera, sueños, oraciones y mucha paciencia, acá está nuestra promesa cumplida.

“Benjamín, nuestro milagro, nuestro sueño hecho vida. Estamos listos para conocerte”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Néstor MongeSaprissaRacing FC UnionLuxemburgo
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.