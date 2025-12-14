Néstor Monge está listo para vivir un momento que le cambiará la vida para siempre

El volante Néstor Monge y su familia están listos para vivir un momento que les cambiará la vida para siempre.
El jugador del Racing FC Union, de la primera división de Luxemburgo, está a pocas semanas de convertirse en papá y en sus redes sociales compartió junto a su pareja un mensaje muy emotivo, mientras esperan la llegada de su bebito.
Monge llegó a este país europeo en el 2023, para jugar con el F. C. Differdange 03 y el año pasado cambió de club.
LEA MÁS: Néstor Monge vive en uno de los países más caros de Europa y lo que nos dijo le va a doler
El hermoso mensaje
Este fue el mensaje que Néstor y su pareja, Adriana, compartieron en redes sociales:
“Después de años de espera, sueños, oraciones y mucha paciencia, acá está nuestra promesa cumplida.
“Benjamín, nuestro milagro, nuestro sueño hecho vida. Estamos listos para conocerte”.