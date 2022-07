¿Niño o niña? Comentarista Mónica Malavassi ya sabe el sexo de su bebé

Mónica Malavassi, Teo y su esposo, José Luis Rodríguez al enterarse de que tendrán una bebita. Instagram.

La comentarista Mónica Malavassi va a ser mamá de una niña.

Este viernes se realizó la revelación del sexo de la bebé que espera la también empresaria, con su esposo, el agente de jugadores, José Luis Rodríguez.

[ Deportista, comentarista, mamá, empresaria: Mónica Malavassi es una mujer todoterreno ]

Tal y como contó a La Teja a mitad de semana, Malavassi organizó una actividad con su familia para que todos conocieran si la criatura era niño o niña.

Ahora, la pareja deberá pensar en el nombre, pues la exdelantera contó que quieren ponerle a la bebé un nombre corto, al igual que lo hicieron con su primogénito Teo.

La comentarista ha tenido náuseas y mareos. Instagram.

Con achaques

Malavassi tuvo el presentimiento de que tendría una bebita, pues contó que este embarazo fue muy diferente al primero.

“Me siento muy bien, la pancita ya se me salió y con mi primer hijo duró mucho en que se me viera y por eso creo que puede ser una niña”.

“Con Teo casi no tuve achaques, en cambio con este bebé he sentido náuseas, mareos, he tenido mucho sueño y por dicha, en mi trabajo, en la Escuela Amadita, tuve 3 semanas de vacaciones y pasé los peores días en la casa”, afirmó.