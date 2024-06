Niño tico que lloró en Brasil 2014 ya es un muchachón y así está ahora

El 14 de junio del 2014 es una fecha que no olvidaremos nunca porque la Selección de Costa Rica le ganó 3 a 1 a Uruguay, de ese día hay imágenes que se nos quedaron en la cabeza, los goles y los jugadores celebrando y a Andrey Rojas Fernández, de diez años en aquel entonces, llorando de la emoción.

Una toma de televisión suya, festejando el triunfo de Costa Rica en el debut mundialista le dio la vuelta al mundo.

Esta es la foto de Andrey Rojas que se hizo famosa en Costa Rica durante Brasil 2014.

Para los costarricenses, la imagen de un niño llorando desconsolado tras la victoria fue la que reflejó el sentimiento que la Sele de Jorge Luis Pinto despertó en el país.

Un llanto imparable de alegría, una emoción que el pecho no pudo contener, unas lágrimas que el tico, el fiebre de la Tricolor, también derramó. Andrey fue Costa Rica, toda Costa Rica fue Andrey.

La Teja contactó al niño, diez años después, para hablar de aquel momento que quedó inmortalizado en fotos, en documentales, en los resúmenes que de vez en cuando le salen al costarricense en Youtube y vuelve a ver... y se vuelve a emocionar.

Hoy, con 20 años, ha cambiado su manera de ver las cosas, pero sigue siendo un deleite para él hablar de Brasil 2014, de su fama, de la Sele, del sentimiento de ese momento.

-¿Cómo mira usted, diez años después, aquel momento?

Los ticos en el debut mundialista en Brasil 2014, una marea roja. (Archivo LN)

Para mí es algo que recuerdo como el mejor viaje de mi vida, he tenido la suerte de poder viajar a otros mundiales, pero eso fue algo mágico, yo creo que más que nada por los resultados de la Sele. Los ticos estábamos allí, era algo que nunca había visto en mi vida y probablemente no lo vea nunca más. Cuando veo esa foto recuerdo todo eso, la gran experiencia que fue para mí.

La experiencia fue increíble, no tanto por el video, eso también, pero lo especial fue el viaje en general, fue mágico. Tenía diez años y lo gocé demasiado y luego tuve la suerte de ir a la Copa Oro, a la Copa América y al resto de mundiales y lo pasé bien, pero Brasil tuvo una magia incomparable. Ojalá lo pueda vivir otra vez.

Andrey ya es todo un muchachón de 20 años. Foto: Cortesía.

- ¿Cree que esa foto reflejó el sentimiento de todo un país?

Me lo han dicho varias veces, en los post veo que cada vez que sale esa foto alguien lo comenta, siento que si lo comentan tanto es porque así es. Pero, desde mi perspectiva, me cuesta creerlo.

- Evidentemente fue una alegría genuina, pero, ¿usted sabía que la cámara lo estaba tomando?

Veía la cámara que estaba apuntando, pero en una multitud de gente, entonces en mi cabeza de diez años no se imaginaba que me apuntaba a mí. Saliendo del estadio, en una pantalla grande, pusieron diferentes momentos y vi mi cara por dos segundos y me di cuenta, pero jamás de la repercusión, eso fue después.

-En el hotel, supongo.

Claro, no sabía lo que había generado la imagen y cuando llegué al hotel, agarré el teléfono y tenía ese montón de mensajes, Facebook, de todo y a los minutos me llamó, no me acuerdo cuál periódico, al cuarto del hotel.

Marco Ureña marcó el tercer gol tico ante Uruguay aquel 14 de junio de locura. (Fernando Llano)

- Supo de la magnitud de la imagen en el hotel o todavía no podía dimensionar.

Sí la magnitud, quizás no me esperaba luego que las entrevistas, las notas en diferentes periódicos, que los anuncios, eso no lo tenía previsto. Uno de pequeño quizás sueña con ser famoso, pero lǵicamente no lo llegué a pensar en esa magnitud.

Andrey ha ido a otros Mundiales, acá en el de Catar. Foto: Cortesía.

- ¿Hoy en día lo reconocen en la calle?

Realmente ya van años y años que no me reconocen por la calle, eso fue hasta los 13 años. Ya para Rusia no me reconocían.

-¿Hay alguna anécdota en Rusia o en Qatar, con relación al Mundial?

Rusia realmente fue un mundial un poco triste, de Qatar, me acuerdo el 7 a 0, no tuve reacción alguna, ni triste. Contra Japón recuerdo el gol de Fuller, tampoco hice nada, no reaccioné, me pareció que había hecho un mal partido. La euforia que sí recuerdo fueron en los tres minutos que estábanos clasificando contra Alemania, me volví loco.

Rojas es seguidor del tetracampeón nacional. Foto: Cortesía.

-¿Disfrutó de la fama?, ¿cuánto le duró?

Hasta que dejaron de reconocerme, unos tres añitos, la disfruté mucho. Lógicamente volviendo a ver atrás, me hubiera gustado un manejo diferente, hacer más cosas, anuncios, estar en algún programa; sin embargo, al ser tan menor de edad, no querían que me involucrara tanto porque podía ser complicado. Hoy lo entiendo y no me arrepiento de nada.

- ¿Se ha visto en el futuro con sus hijos o nietos y que le pregunten si es cierto lo del video?

Sí lo he pensado y ya me ha pasado. Tal vez un amigo le contó a otro y llega y me pregunta y le cuento sin problemas, no me da vergüenza nada. Estaba allí en el estadio y esa imagen, al parecer, representó a muchos costarricenses.

Una vez hice un video contando todo, como de trece años, pero nunca lo vi, ese me daba vergüenza porque yo de chamaco era muy llorón, pero me da vergüenza ese video. Ahora no, pero no sé donde está.