“Individualmente, valoro más el Guante de Oro del Mundial. Mis predecesores para ese trofeo son grandes nombres. Ese trofeo The Best también es hermoso, pero más por venir de una encuesta de popularidad. En conjunto, cada trofeo ha sido importante. Cada premio tiene un valor sentimental. Solo que falta la Champions League”, lamentó el guardamenta, quien deberá trabajar muy duro para alcanzar al tico, que no tiene una, ni dos Orejonas, sino tres.