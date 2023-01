“No sabía lo que era que me dijeran hasta de lo que me iba a morir, hasta que volví al país”

Jugar con Alajuelense fue uno de los sueños de siempre de Shirley Cruz. Ella quiere vivir al máximo su último torneo como futbolista. (Prensa Alajuelense)

La futbolista de Alajuelense y de la Selección Nacional, Shirley Cruz, confesó que hasta que vino a jugar a nuestro país, en el 2019, se dio cuenta de lo que era que le pegaran una madreada en un estadio.

Sin especificar dónde, la capitana contó durante una entrevista en 120 Minutos, de Monumental, que durante su extensa carrera en Europa nunca vivió algo similar y por eso tuvo que educar a su familia para que no reaccionaran a los insultos.

“Me llevé una sorpresa el primer año que regresé al país, cuando estuve aquí por tres meses. No sabía lo que era que la afición de un equipo contrario me dijera hasta de lo que me iba a morir, eso lo viví hasta que llegué al país.

“Son cosas de las que me tengo que acostumbrar y mi familia se tiene que acostumbrar, porque quienes sufren más son ellos. A mis hermanos hay que controlarlos y a mis papás yo les digo que si escuchan por favor no reaccionen, porque lo que sale es la familia de... (Shirley Cruz)”, dijo la volante.

Shirley aseguró que chicas de Saprissa o Sporting han vivido situaciones similares, pues les ha tocado ir a jugar partidos al Morera Soto a reventar y la pasión se desborda en la afición.

La futbolista señaló también que quiere disfrutar al máximo sus últimos meses en el fútbol y después verá qué hace de su vida.