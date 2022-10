¡No se va, no se va! ¡David Guzmán no se va!

David Guzmán seguirá en el club morado hasta el 2025. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El volante del Deportivo Saprissa David Guzmán renovó con el club morado hasta el 2025.

Este jueves el equipo tibaseño informó la extensión de contrato del mediocampista, de 32 años, por tres años más. Al Loco se le vencía su ligamen con los morados en diciembre.

Según datos de Unafut, Guzmán suma 1.121 minutos en el actual torneo y lleva dos goles.

Con esta renovación el volante podrá jugar más tranquilo este viernes contra su archirrival, Liga Deportiva Alajuelense.

“Me gustaría tomar una decisión lo antes posible, pero a mí no me toca definir eso y lo que me corresponde es hacer mi trabajo en la cancha, pero sí quiero cerrar este tema”, afirmó hace unos días el jugador.

Esta noche tras confirmarse su permanencia en el club publicó: “Mi familia, mi motor, mi fuerza. Gracias Dios por la bendición de estos momentos, con todo por más”, junto a una foto donde está con su esposa y tres hijos y todos los trofeos que ha ganado con el Monstruo.

