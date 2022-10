¿Seguirá David Guzmán en el Saprissa?

El volante David Guzmán no sabe qué pasará con su situación en el Saprissa. Prensa Saprissa.

El volante del Deportivo Saprissa David Guzmán finaliza contrato con el cuadro morado en diciembre y aún no sabe qué le deparará el futuro.

El jugador, de 32 años, dijo no ha podido convesar con Ángel Catalina, el gerente deportivo morado, sobre su renovación.

“Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y después de ahí creo que me toca esperar qué es lo que Saprissa quiere hacer.

“Me gustaría tomar una decisión lo antes posible, pero a mí no me toca definir eso y lo que me corresponde es hacer mi trabajo en la cancha, pero sí quiero cerrar este tema”, afirmó el jugador.

¿Por qué David Guzmán se ve mejor en esta versión de Saprissa?

Guzmán reconoció que le gustaría una oferta en el extranjero, pero si no se le abren las puertas para salir del país, su primera opción en Tiquicia siempre será el Sapri.

“Uno como futbolista siempre aspira a que le salgan oportunidades en el exterior y si no es así, siempre he considerado a Saprissa como mi casa. Es la primera opción y creo que sería con don Ángel la primera persona con quien me corresponde hablar.

“Estoy más concentrado en las semifinales que en el contrato. Si se llega a un acuerdo lo antes posible, bienvenido sea, porque ya salimos de esto y solucionamos un gran tema y eso tanto para mí como para mi familia es importante”, comentó.