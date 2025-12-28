No sólo en Alajuelense triunfó el amor: La saprissista Carolina Venegas también caminó al altar

La delantera del Saprissa Carolina Venegas también unió su vida en matrimonio este sábado.

La experimentada jugadora se casó casi que al mismo tiempo que sus excompañeras de equipo, Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.

Caro contrajo matrimonio con su pareja, Gabriela Spesny, en una hermosa ceremonia, que se llevó al aire libre.

Carolina Venegas, jugadora del Saprissa se casó este sábado.

El matrimonio de Carolina Venegas

Venegas disfrutó de su boda, rodeada de familiares y amigos. Algunas de las jugadoras que acompañó a la jugadora de la Selección en este día tan especial fueron la portera Julieth Arias, la volante Katherine Alvarado y la defensa Daniela Cruz.

Caro lució un hermoso enterizo blanco y su ahora esposa llegó con un lindo vestido, lleno de detalles.

Carolina Venegas contrajo nupcias con su pareja, Gabriela.

Carolina Venegas se casó en una hermosa ceremonia al aire libre.

Daniela Cruz (centro) fue una de las invitadas a la boda de Carolina Venegas.

La volante Katherine Alvarado también acudió a la boda de Carolina Venegas.