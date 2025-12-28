Deportes

No sólo en Alajuelense triunfó el amor: La saprissista Carolina Venegas también caminó al altar

La delantera Carolina Venegas se casó este sábado por la tarde, en una hermosa ceremonia

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

La delantera del Saprissa Carolina Venegas también unió su vida en matrimonio este sábado.

La experimentada jugadora se casó casi que al mismo tiempo que sus excompañeras de equipo, Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos.

Caro contrajo matrimonio con su pareja, Gabriela Spesny, en una hermosa ceremonia, que se llevó al aire libre.

LEA MÁS: Futbolistas de Alajuelense Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos dieron el sí acepto

Carolina Venegas, jugadora del Saprissa se casó este sábado.
Carolina Venegas, jugadora del Saprissa se casó este sábado. Fotos: Instagram Carolina Venegas. (Fotos: Instagram Carolina Venegas./Fotos: Instagram Carolina Venegas.)

El matrimonio de Carolina Venegas

Venegas disfrutó de su boda, rodeada de familiares y amigos. Algunas de las jugadoras que acompañó a la jugadora de la Selección en este día tan especial fueron la portera Julieth Arias, la volante Katherine Alvarado y la defensa Daniela Cruz.

Caro lució un hermoso enterizo blanco y su ahora esposa llegó con un lindo vestido, lleno de detalles.

Carolina Venegas, jugadora del Saprissa se casó este sábado.
Carolina Venegas contrajo nupcias con su pareja, Gabriela. Fotos: Instagram Carolina Venegas. (Fotos: Instagram Carolina Venegas./Fotos: Instagram Carolina Venegas.)
Carolina Venegas, jugadora del Saprissa se casó este sábado.
Carolina Venegas se casó en una hermosa ceremonia al aire libre. Fotos: Instagram Carolina Venegas. (Fotos: Instagram Carolina Venegas./Fotos: Instagram Carolina Venegas.)
Carolina Venegas, jugadora del Saprissa se casó este sábado.
Daniela Cruz (centro) fue una de las invitadas a la boda de Carolina Venegas. Fotos: Instagram Carolina Venegas. (Fotos: Instagram Carolina Venegas./Fotos: Instagram Carolina Venegas.)
Carolina Venegas, jugadora del Saprissa se casó este sábado.
La volante Katherine Alvarado también acudió a la boda de Carolina Venegas. Fotos: Instagram Carolina Venegas. (Fotos: Instagram Carolina Venegas./Fotos: Instagram Carolina Venegas.)
Carolina Venegas, jugadora del Saprissa se casó este sábado.
Carolina Venegas tuvo una hermosa boda. Fotos: Instagram Carolina Venegas. (Fotos: Instagram Carolina Venegas./Fotos: Instagram Carolina Venegas.)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaCarolina Venegas
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.