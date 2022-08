Noelia Bermúdez defendió su decisión de no asistir al almuerzo en Casa Presidencial

Noelia Bermúdez defendió su decisión de no asistir a la actividad. (Prensa Alajuelense)

Al almuerzo que organizó Casa Presidencial como homenaje a la selección mayor femenina de Costa Rica, por su clasificación al Mundial, fueron apenas seis seleccionadas y la guardameta Noelia Bermúdez fue una de las ausentes.

En su Twitter, la portera de Alajuelense y de la Sele aseguró que no fue a Zapote por decisión propia y respondió a quienes afirman que fue “una falta de respeto”.

“Yo decidí no ir a ese almuerzo. Podrán ver mil fotos y no estoy. Cuando sea de carácter obligatorio, como una juramentación, pues me aguantaré el mal rato y tendré que estar ahí”, escribió.

La deportista lamentó cuando Rodrigo Chaves fue electo presidente, ya que no se identifica con el mandatario por las denuncias de acoso sexual en su contra que se dieron a conocer en la campaña política.

“¿Por qué sería incómodo para mí ir?, si no dije ninguna mentira?”, agregó en otro mensaje.

