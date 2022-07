Rodolfo Villalobos explicó por qué llegaron pocas seleccionadas al almuerzo en Casa Presidencial

Al almuerzo fueron invitadas 42 personas de la Federación, pero no asistió ni la mitad. José Cordero (Jose Cordero)

Pocas futbolistas se dieron cita al almuerzo que organizó la Presidencia de la República en homenaje a la selección mayor femenina por su clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se jugará en julio del próximo año.

Las chicas que sí llegaron a Casa Presidencial fueron la capitana Shirley Cruz, así como Daniela Cruz, Emilie Valenciano, Gabriela Guillén, Gloriana Villalobos y Mariana Benavides, así como miembros del cuerpo técnico, encabezado por la entrenadora Amelia Valverde.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue el gran ausente en la actividad. Se informó que seguía con malestares estomacales.

El primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, y Mary Munive, segunda vicepresidenta y ministra del Deporte, fueron los encargados de recibirlas.

Cruz aprovechó la invitación para hacerle un llamado a las empresas y al Gobierno para que apoyen más al fútbol femenino.

“Espero que esta actividad sea el compromiso de que el Gobierno está a favor del deporte costarricense, del apoyo a las mujeres.

“Como atleta de alto rendimiento, me gustaría decir que los gobiernos anteriores nos abandonaron un poco. Me gustaría ir afuera, competir con las herramientas adecuadas y que exista alguna ley que pueda generar más recursos para representar al país de la mejor manera. Espero que no sea la última vez que estemos reunidos”, afirmó.

Munive, por su parte, prometió que esta es una nueva era en el deporte del país.

“Ustedes le han demostrado a todo un país que Costa Rica puede realmente plantarse ante cualquier marco, con aplomo y sobre todo con ganas de ganar batallas, con disciplina, esfuerzo y pasión”, afirmó.

A la vicepresidenta y ministra del Deporte, Mary Munive, le regalaron el libro del Centenario de la Federación. José Cordero. (Jose Cordero)

Trabajo

Sobre la ausencia de las jugadoras, el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, aseguró que muchas de las chicas se ausentaron por motivos de trabajo.

“El departamento de Selecciones es el que se encarga, recordemos que hay muchas jugadoras que trabajan, eso responde mucho. Hay algunas de la sub-20 que están con la selección preparándose para el Mundial.

“Creo que la selección femenina está bien representada, con la masculina vinieron pocos jugadores, por lo mismo. Pero creo que Casa Presidencial y el presidente Chaves tienen claro que hay que empujar esto, no con un almuerzo, esto es un llamado a la Asamblea Legislativa, para un proyecto que permita traer recursos al fútbol femenino”.

Las jugadoras que fueron la pasaron bien. José Cordero. (Jose Cordero)

Con anticuerpos. La portera Noelia Bermúdez, quien no asistió a la actividad, es muy activa en sus redes sociales y ha criticado duramente al presidente luego de se conocieran las denuncias en su contra por acoso sexual. “Hoy voté con la fe de que no llegue un populista y un acosador a ser presidente de Costa Rica”, escribió en Twitter el 3 de abril, día de la segunda ronda electoral.

También se le consultó a Casa Presidencial algunos detalles de la actividad. Vía correo electrónico, el departamento de prensa informó que se invitaron a 42 personas de la Federación Costarricense de Futbol, entre jugadoras y cuerpo técnico. Y, sobre el porqué de tantas ausencias, nos respondieron que eso debía preguntársele a la Federación.

También consultamos por cuántos funcionarios de Casa Presidencial fueron invitados a la actividad y nos respondieron que 10, pero más trabajadores participaron del almuerzo, seguramente para que no se desperdiciara la comidita.