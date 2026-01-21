Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos derrochan miel a pocos días de su boda

Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos siguen disfrutando de su nueva vida en pareja y, días después de su boda, compartieron algunos momentos de este día tan especial.
Las futbolistasdieron el sí acepto el 27 de diciembre pasado y, tres semanas después del enlace, compartieron un hermoso posteo, con imágenes de la celebración del matrimonio, rodeadas de familiares y amigos.
“Amo profundamente lo que hemos construido, aun con lo que hemos vivido. Se ama bonito aun en los momentos difíciles; y con vos esa forma de amar sale natural. Me casé con el amor mío, el de mis días… el de mi vida.
“Gracias por querer afrontar la vida conmigo, por darme la mano y no querer soltármela”.
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.
