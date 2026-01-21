Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos derrochan miel a pocos días de su boda

Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos siguen disfrutando de su nueva vida en pareja y, días después de su boda, compartieron algunos momentos de este día tan especial.

Las futbolistas dieron el sí acepto el 27 de diciembre pasado y, tres semanas después del enlace, compartieron un hermoso posteo, con imágenes de la celebración del matrimonio, rodeadas de familiares y amigos.

Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos compartieron fotos de su boda. Fotos: Instagram Noelia Bermúdez. ( Fotos: Instagram Noelia Bermúdez. /Fotos: Instagram Noelia Bermúdez.)

El romántico posteo de Noelia Bermúdez

En sus redes sociales, Bermúdez escribió:

“Amo profundamente lo que hemos construido, aun con lo que hemos vivido. Se ama bonito aun en los momentos difíciles; y con vos esa forma de amar sale natural. Me casé con el amor mío, el de mis días… el de mi vida.

“Gracias por querer afrontar la vida conmigo, por darme la mano y no querer soltármela”.

