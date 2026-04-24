Norma Sub-21: dos equipos en zona de clasificación todavía no cumplen con la regla a falta de un partido

Al cierre de la fecha 17 del torneo de Clausura, aún hay equipos que no cumplen con la norma sub-21.

El no alinear muchachos de esta categoría podría hacerle perder tres puntos a los clubes, de acuerdo con las normas de competición de la Unafut, por lo que deberán recurrir a sus muchachos en la última fecha de este fin de semana, para no ser sancionados.

Este viernes, Unafut dio a conocer que Saprissa y Pérez Zeledón cumplieron con la norma, luego de sus juegos ante Guadalupe FC y Herediano, respectivamente.

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Herediano, líder del torneo con 37 puntos aún no cumple la norma Sub-21. Foto: Jorge Navarro. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)

Los que faltan

En este momento, dos equipos que están en zona de clasificación aún no llegan a los 1.200 minutos que solicita Unafut, para hacer valer la norma.

Cartaginés suma 1.165; Herediano, que es el líder del torneo, tiene 1.140 y Sporting FC 1.115.

Saprissa consiguió 1.229 minutos y Pérez Zeledón registró 1.337. Los otros equipos ya había cumplido con la norma.