Deportes

Norma Sub-21: dos equipos en zona de clasificación todavía no cumplen con la regla a falta de un partido

Este viernes inicia la jornada 18 del torneo de Clausura y hay tres equipos, dos de ellos en zona de clasificación que aún no cumplen con la norma Sub-21

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Al cierre de la fecha 17 del torneo de Clausura, aún hay equipos que no cumplen con la norma sub-21.

El no alinear muchachos de esta categoría podría hacerle perder tres puntos a los clubes, de acuerdo con las normas de competición de la Unafut, por lo que deberán recurrir a sus muchachos en la última fecha de este fin de semana, para no ser sancionados.

Este viernes, Unafut dio a conocer que Saprissa y Pérez Zeledón cumplieron con la norma, luego de sus juegos ante Guadalupe FC y Herediano, respectivamente.

LEA MÁS: Alajuelense buscará su clasificación ante un Liberia que aún pelea por algo muy importante

Herediano vs. Pérez Zeledón Torneo Clausura 2026 22 de abril del 2026 Fotografía: Jorge Navarro
Herediano, líder del torneo con 37 puntos aún no cumple la norma Sub-21. Foto: Jorge Navarro. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)

Los que faltan

En este momento, dos equipos que están en zona de clasificación aún no llegan a los 1.200 minutos que solicita Unafut, para hacer valer la norma.

Cartaginés suma 1.165; Herediano, que es el líder del torneo, tiene 1.140 y Sporting FC 1.115.

Saprissa consiguió 1.229 minutos y Pérez Zeledón registró 1.337. Los otros equipos ya había cumplido con la norma.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaSporting FCHeredianoCartaginés
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.