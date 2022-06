Novia de Anthony Contreras recibió el mejor regalo de cumpleaños

Ashley Martínez es la novia del delantero de la selección nacional, Anthony Contreras desde hace 6 años. Cortesía.

Desde hace seis años, Ashley Martínez es la dueña del corazón del delantero de la selección nacional Anthony Contreras y el martes anterior, recibió como regalo de cumpleaños la clasificación de la Sele a al Mundial Catar 2022.

Precisamente el martes Ashley cumplió 22 años y estuvo con la familia del atacante viendo el juego de la Tricolor contra Nueva Zelanda, la joven no quitó los ojos de la pantalla mientras se transmitía la mejenga.

[ Mamá de Anthony Contreras aprovechó el primer tiempo ante Nueva Zelanda para rezar por su hijo (Video) ]

A lo largo del encuentro, a la orgullosa novia se le veía por momentos tranquila, pero a veces se estresaba y al final de la mejenga celebró a lo grande el pase a la Copa del Mundo.

“En cada partido me da ansiedad, nervios, preocupación, felicidad, un poquito de todo, cuando sé que va de titular siento que el corazón se me sale de la emoción, porque es algo que deseo siempre, me enojo y me da miedo cuando le hacen falta porque no me gusta, me da miedo que le lleguen a hacer algún daño o que se lesione”, comentó la amada del delantero de moda en Costa Rica.

“Mi mejor regalo es que él llegara al mundial, que vuele alto, un triunfo de él es un triunfo para mí”. Ashley Martínez, novia de Anthony Contreras.

Ashley nos contó que conversaron el martes antes del partido, él la llamó para felicitarla por su cumple.

“Mi mejor regalo es que él llegara al Mundial, que vuele alto, un triunfo de él es un triunfo para mí. Le mandé las mejores vibras, él sabía que vería el partido con su familia, esta es mi segunda familia, sobre todo los papás que me tomen en cuenta y me hagan parte de la familia es demasiado lindo, estoy feliz y contenta”, destacó.

Ashley se tiró con atención cada una de las jugadas de su amado. Albert Marín. (Albert Marín)

Desde el cole

La pareja se conoció en el 2016, cuando estaban en décimo año, en el colegio de Rincón Grande de Pavas.

“Nos conocíamos, pero como de vista porque éramos de la misma generación y duramos dos meses conociéndonos y empezamos nuestro noviazgo”, recordó con los ojos iluminados.

Contreras se jugó un partidazo ante Nueva Zelanda. AFP. (MUSTAFA ABUMUNES/AFP)

A Ashley le gustaba el fútbol y cuando tenía chance, lo acompañaba a algunas mejengas.

“Él jugaba campeonatos del colegio, todos lo conocían como Lara (por el personaje de Francisco Lara, de la novela La hija del Mariachi), era muy bueno, destacaba en el equipo.

“También voy a la iglesia El Pesebre, a la que asiste Anthony y ahí hablábamos más. Después de jugar con el hermano hizo un grupo con sus amigos y él pasaba por mí y bajábamos juntos. También hicieron un grupo para pedir retos y yo les ayudaba para agendar la cancha y siempre iba a apoyarlo en las mejengas”, contó la orgullosa novia.

Ashley y Anthony en su etapa de colegiales. Cortesía.

La joven también afirmó que antes de novia, primero es fan y amiga, pues ha visto cómo Anthony y su familia la han pulseado para verlo convertido en el futbolista que es hoy.

“Recuerdo muy bien cuando empezó con Heredia, me decía que quería más y ese más era la selección nacional, ya ha tenido la oportunidad y ahora quiere dar el salto al exterior y confío en que pronto se le dará.

“Siempre ha sido muy competitivo y si como profesional es muy bueno, como persona es mejor, estoy muy orgullosa de él”, manifestó.

Sobre el gran momento que vive Tony en el equipo dirigido por Luis Fernando Suárez, la paveña contó que verlo en la Sele la llena de orgullo porque ha visto de cerca lo que ha luchado.

La orgullosa enamorada acompaña a Contreras en su crecimiento como jugador. Cortesía.

“Me lo imaginé todo emocionado con tantos sentimientos encontrados, el partido lo viví intensamente, agradecida con Dios por darle la oportunidad y eternamente orgullosa de él por entregarlo todo en la cancha.

“Sé que cada vez que sale de titular o de cambio entrega todo, buscó siempre el gol, siempre baja a recuperar la bola, tiene buena química con los otros compañeros en la cancha, mi admiración es total. El llegar a la selección es un sueño que él siempre tuvo, lo ha realizado por etapas, se le ha ido cumpliendo y es un ejemplo de lo que Dios ha hecho con él”, expresó.

En el último año, Anthony estuvo jugando con la Asociación Deportiva Guanacasteca, por lo que tuvieron que ingeniárselas para mantener viva la llama del amor a pesar de la distancia.

[ Pastor del delantero Anthony Contreras descubrió el talento del atacante ]

“A veces iba a visitarlo para que no se sienta tan solo, para acompañarlo, que sienta que su familia lo respalda, que lo apoya y queremos verlo crecer”, expresó Ashley, quien estudia Ingeniería en Sistemas y trabaja en atención al cliente en la Universidad Latina.

Pero ¿cómo es el jugador como novio?, le preguntamos.

“No es celoso, es demasiado atento, cariñoso, siempre está para escucharme, es una persona que disfruta mi compañía, es un gran hijo y todas esas cualidades hicieron que me enamorara de él.

“Él me dice mi princesa, mi bonita y yo le digo mi cuchurrumín o bebé”, contó entre risas.