Novia de Fidel Escobar publica mensaje en redes, ¿será para la esposa de su prometido?

La novia de Fidel Escobar, Stephanie Morales, publicó un mensaje en Instagram que parece ir dirigido a alguna persona en específico.

Fidel Escobar y Stephanie Morales están comprometidos y esperando un bebé.

Este domingo, La Teja dio a conocer en exclusiva, que el defensor saprissista está casado en Panamá y comprometido en Costa Rica. No puede dar el paso al altar con Morales hasta que no se divorcie de Nicole Hernández, su actual esposa, quien no le quiere dar el divorcio.

Fidel y Nicole están casados, pero separados y la panameña dijo que no piensa darle el divorcio al jugador hasta que no le termine de pagar su carrera universitaria.

Fidel Escobar está casado en Panamá con Nicole Hernández. (Cortesía )

La Teja intentó hablar con Morales, pero más bien contestó Fidel diciendo que no estaba de acuerdo con la publicación, pero la costarricense, escribió unas horas después, un mensaje en sus historias de Instagram, que dice lo siguiente.

“Fúmenme si quieren, pero hay mujeres que no soportan ver que un hombre haga por otra mujer, lo que nunca hicieron por ellas”. El mensaje no dice a quien va dirigido.