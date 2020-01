Desde que llegó el profe Giacone, siempre nos dijo a los que estábamos en banca que debíamos estar preparados para todo, por eso en los partidos que fui suplente le puse duro. Ya cuando me dijeron que jugaría contra Limón de titular me motivé todavía más y ese domingo contra Saprissa fue muy especial porque anotarle dos veces me hizo feliz y sobre todo por que ayudé al equipo.