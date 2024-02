Nuevo uniforme de Herediano confunde a sus aficionados y a los de Alajuelense y Saprissa

El nuevo uniforme del Herediano confunde a los aficionados de los tres equipos más ganadores del fútbol costarricense: Saprissa, Alajuelense y el mismo Herediano.

El tercer uniforme del Team eliminó por completo el amarillo, mientras que el rojo lo cambió por un tono entre rosado y morado, que contrasta con el negro.

Este es el tercer uniforme del Herediano. (CSH )

De esa forma, algunos aficionados han manifestado cierta disconformidad, pues el tono podría confundirse con un morado, que identifica al Saprissa.

Además, el contraste entre esa tonalidad y el negro podría asemejarse a la indumentaria oficial de Liga Deportiva Alajuelense.

“Te presentamos nuestra tercera piel, manteniendo nuestro diseño e identidad de la provincia, con tonalidades modernas y para toda nuestra afición”, dice el club en sus redes sociales.

El precio es de 41.990 colones.

Los mismos aficionados del Herediano reaccionaron al nuevo uniforme en las redes sociales del equipo.

Jafet Rodríguez fue uno de los que escribió: “La verdad hubiese preferido líneas blancas, gris o hasta dorado, se hubiese visto mejor que rosadas, ya que los de la acera de enfrente les encantará decir que nos queremos parecer a ellos”.

08_juanj escribió: “¿Eso es morado?, ¿Quién se volvió loco? ¿Cómo se les ocurre? ¿En qué están pensando?”, expresó evidentemente molesto por los colores.

Hay que recordar que los terceros uniformes de algunos equipos no suelen llevar los colores tradicionales del club. El Real Madrid, por ejemplo, ha usado camisas verdes y el Barcelona una blanca, solo por citar dos ejemplos.

El aficionado del Team, Steven Oviedo, dijo que el uniforme es lindo, pero extraño.

“El uniforme no está feo, pero no lo esperaba así, a mí me gusta buscar los terceros uniformes de los equipos, pero esas combinaciones pueden chocar con algunos aficionados del Herediano”, manifestó.

Y a usted, ¿qué le parece?