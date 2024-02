Aquil Alí revela que un club de una de las ligas más importantes del mundo está interesado en Andy Rojas

El dirigente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, manifestó a La Teja que ya manejan un interés de un equipo de Italia por los servicios de Andy Rojas, la joya del Club Sport Herediano.

Andy Rojas abrió el camino para la remontada. (JOSE LUIS MELGAREJO HUAPEN)

Rojas, de 18 años, anotó el primer gol del Team en la remontada en Toluca 3 a 2 y que significó el pase a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

También anotó en el triunfo del Team ante el Cartaginés, 3 a 1, un gol en el 90. En ambos goles demostró que es un jugador habilidoso, que sabe cubrir la bola y definir con mucha categoría.

Alí le dijo a La Teja lo siguiente con respecto al prospecto del Herediano.

“Hay agentes interesados en mover a Andy Rojas, hay una oferta importante de parte de un equipo italiano que es de la Serie A y están hablando de montos muy bonitos”, aseguró.

El dirigente expresó que la gente del fútbol de Costa Rica están hablando hoy en día de Rojas y que lo más importante que tiene actualmente es la juventud.

“Es un muchacho de 18 años que se muestra, que anotó al Cartaginés, al Toluca y que ha demostrado que no es flor de un día, porque el torneo pasado, con 17 años, también mostró cosas interesantes. Él se para bien, sabe cubrir la bola, corre, sabe definir”.

No dijo nada de montos económicos, pero sí dio a entender cuánto cree él que cuesta Rojas.

“Para mí, entre 4 y 5 millones de dólares. Vamos a tratar de negociarlo lo más que se pueda, pero pienso que puede rondar esos números, es que tiene 18 años y más de un año de jugar en primera”.

Otros equipos europeos también han mostrado interés en Andy.

Preocupado

Aquil manifestó que, una vez que finalizó el primer tiempo en el estadio Nemesio Díez, 2 a 0 para el Toluca, estaba preocupado pues el equipo no daba muestras de nada.

Pero le agradó mucho la reacción que tuvo en el complemento, que hizo posible la remontada histórica ante uno de los clubes más importantes de México.

Los heredianos festejaron a más no poder el pase a octavos de final. (Tomada de Instagram)

“El primer tiempo era preocupante, pero los cambios que hizo el entrenador Héctor Altamirano dieron resultado, hizo una buena evaluación. Herediano tiene una buena planilla para enfrentar lo que sea y los cambios le funcionaron.

“Como Herediano estoy muy orgulloso, uno tuvo la fe de que no íbamos a salir como pintaba la cosa, porque cuando vi la roja a John Jairo Ruiz (en el primer partido) no me pareció que jugamos mal. El resultado fue épico, histórico, algo que a uno no se le va a olvidar”.

Alí dijo que además existe un mérito incuestionable del Team pues este es el sexto torneo que juega sin tener estadio y que él calcula que en enero o febrero del 2025 podrían estar estrenando el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, que será uno de los más bonitos y modernos del área.