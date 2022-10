Odir Jacques: “No me preocupa lo que pueda hacer Jeaustin Campos”

Odir Jacques lleva seis títulos como técnico en el fútbol nacional. (Diana MŽndez)

La final entre Saprissa y Herediano es seguida muy de cerca por un personaje que marcó historia en ambos lados, el brasileño Odir Jacques, quien levantó cinco títulos con cada equipo, en la S como jugador y con el Team de técnico.

Las cinco coronas que alzó como entrenador rojimarillo, sumado a uno que consiguió con Alajuelense lo tienen en la cima de los técnicos más ganadores del fútbol nacional junto a Marvin Rodríguez, fallecido en el 2017 y el actual técnico morado, Jeaustin Campos.

Si en esta final el Monstruo sale campeón, sería el séptimo título de Jeaustin, lo que lo dejaría en solitario con el récord, motivo por el que en La Teja buscamos al sudamericano para ver cómo se siente de ese detalle.

“A mí me es indiferente si Jeaustin Campos gana o no, no me preocupa, mi compromiso siempre fue hacer lo mejor posible adonde estuve, que la gente lo recuerde lo que fue mi trabajo. Estoy seguro que cumplí como jugador y entrenador, al final los récords están hechos para ser batidos y de la final solo digo que ojalá que gane el mejor, no voy con ninguno”.

“En el fútbol todo es posible y los récords en algún momento los pasan, a mí no me preocupa que me alcancen, sino me hubiera preocupado no haber llegado adonde llegué, yo estoy contento con la carrera que hice, no crea que estoy acá en la casa deseando que Jeaustin no gane o algo así, ni tampoco estoy con (Hernán) Medford, porque para mí es indiferente si me pasan, de lo que si estoy seguro es que como director técnico extranjero, nadie me va a pasar”, dijo.

Jacques recordó que hubo un periodo de diez años que no dirigió, entre 1991 al 2001, periodo de inactividad que pudo haber ampliado sus cifras en campeonatos.

Jeaustin Campos está a un título de ser el técnico más ganador en la historia del fútbol nacional (Albert Marín)

Este tipo de cosas como suele ser normal, le importan más a la prensa, la afición en general y las personas quienes si se le acercan al entrenador para hablarle de su famosa marca.

“Sí, sí, la verdad que la gente sí me lo dice, algunos me han hecho comentarios, pero en realidad la mayoría de la gente lo que hace es que me pide fotos o me saludan, la gente acá en Costa Rica conmigo es muy amable, yo llegué para jugar y quedarme solo seis mes y ya llevo 53 años, nunca he tenido problemas con nadie ni ganas de irme. Es muy satisfactorio el respeto y el cariño que me demuestra la gente”, comentó.

A pesar de lo que creen algunos, el entrenador afirma que no se ha retirado ni nada por el estilo, todavía está con fuerzas para trabajar y si le presentan un proyecto que le guste y sea importante, volvería a los banquillos.

“Odir Jacques no está retirado, yo estoy 100% disponible para tomar algún proyecto que se preste para trabajar, que tenga condiciones para poder ser campeón, porque yo tampoco quiero jugar con mi prestigio, tengo que respetar mi carrera, pero algún equipo que tenga las condiciones y necesite un entrenador podríamos hablar”.

“Yo estoy como un carajillo de 18 años, tuve una operación en los riñones, pero eso hace años ya. A mí me operaron y a los 30 días yo estaba saliendo campeón con Herediano ante la Liga (en el 2016), me siento muy bien”, comentó.

Sobre a quién ve con más chance de llevarse la final, más allá de situaciones personales, afirma que ve una serie muy pareja y les difícil pronosticar quien será el campeón, además que a pesar de su pasado en ambos equipos, no apoya a ninguno en particular.

“No quiero decir ni uno ni otro, Saprissa me trajo al país y fui cinco veces campeón y Herediano me contrató y lo hice cinco veces campeón, dos veces invicto, quiero ser neutral en esa parte, Herediano hizo una gran campaña y Saprissa con las contrataciones subió muchísimo”, finalizó una de las leyendas del fútbol nacional.