Opinión del aficionado del Saprissa: “La crisis es total”

Si el día que ganamos la 40 nos hubieran advertido todas las circunstancias que el equipo ha afrontado en estos cuatro meses, probablemente me hubiera reído y estaría diciendo que jamás un equipo GIGANTE del área puede caer tan bajo en todos los aspectos.

Saprissa no se ha visto muy bien en el torneo. (JOHN DURAN)

El día de ayer, por segundo año consecutivo, entramos a la Concacaf por la vía del repechaje, dato PREOCUPANTE, pero al menos se consigue el objetivo secundario, el principal era ser campeones centroamericanos, pero parece que ahora somos alérgicos a ese título.

Un dato perturbador, para ejemplificar el momento en el que estamos, es que no ganábamos un partido por dos goles de diferencia desde el 16 de agosto del 2024, en esa ocasión se le ganó 0-3 a Santa Ana.

Más de dos meses sin tener una victoria cómoda es realmente alarmante, y en medio de eso se dan las declaraciones de MI CAPITÁN Jefferson Brenes, que no hizo mas que exponer el conformismo y la mala preparación que tenía este equipo desde que lo asumió Vladimir Quesada.

El sábado hay clásico, que son partidos por aparte, diferentes y si me pregunta que si estoy confiado, la respuesta es no, pero después de un merecido 3-1 ante Comunicaciones, puede ser que el subidón anímico les ayude en la cancha, si no pasa eso, sería completamente normal, ya que nos enfrentamos al futuro campeón del fútbol nacional, equipo invicto, sólido en ambas líneas y que también invirtieron en sus áreas débiles, no como nosotros, dicho sea de paso.