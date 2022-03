Opinión del brumoso: ¿Por qué Ronaldo Araya no está en la Sele? Piensa mal y acertarás

Alajuela vs Cartago 09/02/2022, San José, Estadio Nacional, partido de la jorada 5 del torneo de clausura 2022, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartagines. En la fotografía Ronaldo Araya CSC. (Jose Cordero)

“Deberíamos tener a varios convocados, pero la verdad no creo que se dé. Yo no me explico cómo desde hace rato Allen Guevara no está en la selección por el juego que desarrolla y su nivel actual. Lo mismo pasa con Luis Ronaldo Araya y hay más jugadores. Por eso digo, deberíamos tener varios, pero no creo que se vaya a dar”, dijo don Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, este miércoles a Radio Columbia.

Cuando escuché esas declaraciones de don Leo quise pensar que estaba equivocado, pensé que era imposible que no llamaran a la Sele a Luis Ronaldo Araya, quien comparte los lideratos de goleo --con cuatro tantos-- y de asistencias --con tres pases a gol--.

En dos platos, el jugador más completo en ofensiva del actual torneo no fue convocado, ¿cómo se mastica eso? Al menos a mí no me entra en la jupa.

Mejor no me pongo a pensar por qué no están Allen Guevara o Jeikel Venegas, digamos que entiendo que es por la edad.

Ahora bien, revisemos la lista, porque puede que mi amor al Cartaginés me esté cegando.

Entre los volantes convocados con características ofensivas están Bryan Ruiz, Brandon Aguilera, Carlos Mora, Gerson Torres, Jewison Bennette y Joseph Bolaños.

Con el tema de Bryan Ruiz no voy a gastar palabras, pero, ¿qué más ha hecho Brandon Aguilera que Ronaldo para ser llamado?, ¿ser de la Liga?

Y Gerson Torres y Jewison Bennette, figuras del flamante colero del torneo. Lo de Torres uno podría entender que tiene más camino recorrido en la Sele, pero Bennette ni siquiera es titular indiscutible en Herediano.

¡Qué doloroso y frustrante debe ser para Araya ver que con tan poco lo superan!

¡Qué difícil para don Leonardo Vargas amarrar a sus principales figuras cuando es un hecho que por estar en Cartaginés tienen menos chance de ser convocados!

Un ejemplo de lo anterior es Ryan Bolaños, después de nueve partidos con Saprissa ya se ganó la convocatoria, la cual aplaudo y se merece, pero desde hace mucho, de hecho, no ha alcanzado su mejor nivel, el cual mostró hace un par de torneos en Cartaginés, pero se puso la morada y de pronto se convirtió en jugador de selección.

Cartaginés vs. San Carlos 01/03/2022 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a AD San Carlos, en partido de la jornada 9 de la Copa Promérica, Torneo de Clausura 2022. Leonardo Vargas, presidente del equipo blanquiazul.

¿Cómo hace don Leo para convencer a Luis Ronaldo Araya y a Daniel Chacón de que renueven con Cartaginés cuando ven este tipo de cosas?

Araya el día de mañana pasa a la Liga, Herediano o Saprissa e inmediatamente se convertirá en uno de los mejores volantes del país y más de un porrista con micrófono ahora sí lo pedirá a gritos en la Sele.

Y ya para ir cerrando, hay una frase que dice: “piensa mal y acertarás”, la cual se la recetan a los periodistas cuando entran a la universidad.

Herediano tiene siete convocados, a Yeltsin Tejada, Esteban Alvarado y Gerson Torres no los cuestiono, pero José Guillermo Ortiz, un jugador con más de mil minutos sin anotar y que ni titular es en el Team... ¿Esa es la carta de gol de la Sele?

O el ya mencionado caso de Bennette, a eso súmele que Douglas López (Santos), Joseph Bolaños y Anthony Contreras (Guanacasteca) son fichas del Herediano... piensa mal y acertarás.

Ese cuentico de que la Sele es el equipo de todos es más falso que el título de Copa Oro de Costa Rica.