Opinión: Me equivoqué a la hora de ponerle título a una nota de Kenneth Vargas

Me equivoqué y como hombre de bien no tengo ningún problema en reconocerlo.

Me equivoqué al titular una nota de la siguiente manera: Nueva bronca de jugador de Alajuelense en La Cali, seguridad del bar narra lo sucedido. (Como acepto que fue un error ya se le cambió el título a la nota).

¿Por qué me equivoqué? Porque yo, quien fui el que edité y titulé la nota, no puedo confirmar que Kenneth Vargas estuvo ese día ahí, lo correcto era titular: Guarda de bar da su versión de lo que, supuestamente, sucedió con Kenneth Vargas en La Cali.

Kenneth Vargas anotó ante Sporting. (albe)

A esta conclusión llegué luego de una conversación de caballeros que tuve con León Weinstok, directivo de Alajuelense, con quien hablé largo y tendido sobre este tema. Él me dio su posición, yo le expresé la mía como director y periodista porque personalmente no tengo nada, ni en contra del jugador de ni la Liga.

Don León me explicó que hicieron una investigación, que entre otras pruebas, una familiar de un funcionario del club, casualmente, esa noche estuvo en el bar donde, supuestamente, se dieron los hechos y les aseguró que Kenneth no estuvo ahí.

La Teja hizo lo que tenía que hacer, ante un rumor fue al lugar de los hechos y consiguió una declaración que nos pareció de peso, la del guarda de seguridad del bar, quién nos aseguró que él sacó a Kenneth.

Pueden leer en la nota aquí, pero es la versión del guarda de seguridad, quien no tiene por qué mentir, contra la de Kenneth Vargas, quien asegura que él no estuvo ese día ahí.

Yo no puedo asegurar que Vargas estuvo ahí, esa conclusión que la saquen los lectores al leer las dos versiones.

Como cabeza de este medio, puedo asegurarle a todos nuestros lectores de que La Teja siempre está en búsqueda de la noticia veraz, le convenga o no a alguien y si bien en esta ocasión, la urgencia por publicar de inmediato nos pudo haber traicionado a la hora de titular, pueden contar con que se trabaja a consciencia y con la responsabilidad que merecen tanto todos los equipos de primera división, así como nuestra audiencia.