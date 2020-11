Estamos claros con que a un jugador no hay que ponerlo a jugar solo porque es joven, porque no. Tiene que ganárselo, pero estos cuatro ejemplos demostraron, con pocos minutos, que tiene con qué defender la camiseta rojinegra, por lo que uno esperaría que ahora que hay equipo completo de nuevo, no les vuelvan a dar solo los últimos cinco minutos de un partido, o que sean el famoso cambio de tiempo.