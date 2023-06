Orlando Galo trata de superar duro momento: ‘Muchos me dicen drogadicto”

El futbolista Orlando Galo ha pasado momentos muy difíciles desde que dio positivo en un control de doping que se realizó el 21 de octubre del 2022, en la gira de la Selección Nacional a Corea del Sur y cuyos resultados se dieron a conocer el 18 de octubre de ese año.

Desde entonces, Galo ha tenido que sufrir el desprecio y las etiquetas de algunos aficionados, por lo que ahora trata de olvidar y cuenta los días que le faltan para entrenar de nuevo con el Club Sport Herediano, situación que ocurrirá el próximo 19 de octubre.

Orlando Galo ha tenido que soportar a personas que le dicen drogadicto. (Rafael Pacheco Granados)

La sustancia que utilizó Galo fue clostebol.

Galo dijo en Teletica.com, que todo el proceso ha sido muy doloroso.

“He aprendido muchas cosas de la vida, muchas personas me dicen drogadicto, sin saber qué sustancia fue con la que salí contaminado.

“El doctor dice que las personas son necias. No quería salir, no quería saber nada, sabía cómo me iba a ir. Una vez llegó un niño de seis o siete años, y me dijo que por qué me había dopado, que no fui al Mundial por eso. Fue uno de los dolores más grandes, lloraba, era un niño y saber de dónde lo tomó (la información)”, manifestó Galo.

También dijo que mucha gente no lo quería ni saludar.

“Hay personas que no querían pasar a mi lado, se enojaban porque les chocaba el puño. Me daba miedo saludar a la gente”, confesó.